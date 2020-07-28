Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции

Участников процедуры подготовки поправок к Основному закону могут наградить, не исключили в Кремле.

"Работала целая группа, которая делала и юридическое обеспечение, и формулировала тексты поправок, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - В рабочей группе принимали участие представители самых разных профессий, что стало залогом широкого вовлечения людей в эту законотворческую деятельность". "Поэтому, конечно, многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к госнаградам", - добавил он.

"Это нормальная практика, происходит регулярно. Многие получают государственные награды, в том числе из рук президента", - отметил представитель Кремля, комментируя соответствующую информацию РБК про планы награждения.

"Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", - заключил пресс-секретарь президента.