Почему буксует система маркировки продуктов "Светофор"

Новости

СССР на Луне: вышел трейлер продолжения сериала "Ради всего человечества" 19:07
Дорогу от Симферополя до границы с Украиной расширят до четырех полос 19:03
В московском метро проверяют масочный режим 18:56
В Петербурге по факту столкновения электровозов возбуждено уголовное дело 18:55
Genesis G70 превратится в универсал 18:54
Песков заявил о хорошем здоровье Путина 18:42
В России растет число страдающих сахарным диабетом детей 18:37
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19 18:23
Фильм Кончаловского попал в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 18:23
Ученые придумали микрозонд тоньше волоска для обследования сосудов 18:21
Вышел тизер мультсериала по "Миру Юрского периода" 18:19
Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей 18:19
Найдены новые доказательства теории о крахе Византийской империи 18:18
В Петербурге появится первый в России хоспис для молодежи 18:11
В Сочи встретили 500-тысячного туриста с начала летнего сезона 18:08
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 17:56
Продолжения сериала "Дрянь" не будет 17:47
Елена Хахалева отчислена из штата судей Краснодарского края 17:44
Депутаты и писатели оценили инициативу спрятать под ключ книги "18+" 17:44
В Краснодаре установлен рекорд по рождаемости двойняшек 17:42
Осужденному экс-главе Коми предъявили новое обвинение 17:40
Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе 17:38
Австралийские пожары привели к гибели или бегству 3 млрд животных 17:38
В Ижевске посетители парка застряли на сломанном аттракционе 17:33
В Минске чествовали 104-летнего Героя Советского Союза 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Стоп-сигналы

Почему буксует система маркировки продуктов "Светофор"
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Два года назад Роспотребнадзор инициировал введение маркировки продуктов питания "Светофор" - красным цветом в ней должны обозначаться продукты с самым высоким содержанием жира, соли, сахара. Но пока система не стала массовой - на прилавках магазинов таких промаркированных продуктов единицы.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Такая маркировка позволит донести достоверную информацию до потребителя и поможет ему выбрать более здоровые продукты питания, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Ведь излишнее потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

Фото: iStock
Эндокринолог рассказала о первом признаке сахарного диабета

Идею Роспотребнадзора не приняли производители мясной продукции, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, система необъективна: нормы, объемы потребления очень индивидуальны и зависят от состояния здоровья, возраста конкретного человека и от многих других факторов.

Полезный вроде бы проект усложняет информирование потребителей о свойствах продуктов, считает исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Например, 1,75 грамма соли в детском питании - норма. Но если маркировать по "Светофору", надо наносить значок красного цвета. "При этом родители, видя красный цвет на маркировке, воспринимают его как сигнал "стоп" и выбирают иной продукт, но не потому, что этот продукт хорош, а потому, что он не вошел в перечень маркируемых", - поясняет эксперт. Кроме того, во всем мире введению такой маркировки предшествует разъяснительная работа госорганов.

А многие производители безалкогольных напитков и так используют разные элементы маркировки с указанием количества сахара, утверждает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Также производители безалкогольных напитков договорились снизить на 10% количество добавленного сахара в продукции до конца 2024 года. Кроме того, компании планируют выпускать продукты в малых упаковках, что поможет покупателям лучше регулировать количество потребляемого сахара.

Продукт с красной меткой не всегда однозначно вреден, считают производители

Впрочем, к концу 2019 года некоторые транснациональные холдинги внедрили "Светофор". Но понять, как эта маркировка сказалась на объеме их продаж, пока невозможно. Из-за пандемии продажи всех категорий безалкогольных напитков, в том числе с сахаром, упали с марта по май 2020 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
Александр Лукашенко признался, что на ногах перенес COVID-19
Курс евро достиг 85 рублей впервые с начала апреля
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Роспотребнадзор: Антитела к коронавирусу имеют 20-25 процентов населения
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным