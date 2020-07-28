Почему буксует система маркировки продуктов "Светофор"

Два года назад Роспотребнадзор инициировал введение маркировки продуктов питания "Светофор" - красным цветом в ней должны обозначаться продукты с самым высоким содержанием жира, соли, сахара. Но пока система не стала массовой - на прилавках магазинов таких промаркированных продуктов единицы.

Такая маркировка позволит донести достоверную информацию до потребителя и поможет ему выбрать более здоровые продукты питания, рассчитывают в Роспотребнадзоре. Ведь излишнее потребление сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета.

Идею Роспотребнадзора не приняли производители мясной продукции, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, система необъективна: нормы, объемы потребления очень индивидуальны и зависят от состояния здоровья, возраста конкретного человека и от многих других факторов.

Полезный вроде бы проект усложняет информирование потребителей о свойствах продуктов, считает исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина. Например, 1,75 грамма соли в детском питании - норма. Но если маркировать по "Светофору", надо наносить значок красного цвета. "При этом родители, видя красный цвет на маркировке, воспринимают его как сигнал "стоп" и выбирают иной продукт, но не потому, что этот продукт хорош, а потому, что он не вошел в перечень маркируемых", - поясняет эксперт. Кроме того, во всем мире введению такой маркировки предшествует разъяснительная работа госорганов.

А многие производители безалкогольных напитков и так используют разные элементы маркировки с указанием количества сахара, утверждает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Также производители безалкогольных напитков договорились снизить на 10% количество добавленного сахара в продукции до конца 2024 года. Кроме того, компании планируют выпускать продукты в малых упаковках, что поможет покупателям лучше регулировать количество потребляемого сахара.

Продукт с красной меткой не всегда однозначно вреден, считают производители

Впрочем, к концу 2019 года некоторые транснациональные холдинги внедрили "Светофор". Но понять, как эта маркировка сказалась на объеме их продаж, пока невозможно. Из-за пандемии продажи всех категорий безалкогольных напитков, в том числе с сахаром, упали с марта по май 2020 года на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.