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28.07.2020 20:52
Рубрика: В мире

Спасите мавра

В Германии потребовали изменить герб Кобурга из-за обвинений в расизме
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Неделя № 166(8220)
В баварском Кобурге разгораются страсти вокруг герба, на котором с XVI века изображен "кобургский мавр". Это никто иной, как Святой Маврикий, небесный покровитель города, которого в средневековой традиции представляли темнокожим. Его узнаваемый профиль можно встретить здесь повсюду - на фасадах зданий, кованых решетках, чугунных люках и водостоках, не говоря уже о туристических сувенирах. Так бы Маврикий и дальше безмятежно охранял покой города, если бы не две дамы из Берлина, которые углядели в его африканском облике... расизм. Как сообщает Deutsche Welle, они запустили онлайн-петицию с требованием ни много ни мало поменять герб. Однако жители Кобурга встали за своего "мавра" горой.
Жители Кобурга считают герб таким же своим достоянием, как и крепость с замком. Вместе они сердце города. Фото: wikipedia.org

По мнению активисток за расовое равноправие Юлианы Ройтер и Алишы Арчи, "гипертрофированные черты" - пухлые губы, курчавые волосы и огромная креольская серьга в ухе - создают стереотипный образ, заставляя выходцев с Африканского континента чувствовать себя ущемленными. "Похоже, у девушек слишком много свободного времени", - скептически заметила в разговоре с DW одна из жительниц Кобурга. Неравнодушные горожане создали в интернете контрпетицию под названием "Кобургский мавр должен остаться - спасем патрона Кобурга на гербе". Ее подписали уже более 5000 баварцев.

Фото: Екатерина Забродина
В Германии потребовали запретить аптеки с "расистскими" названиями

"Если я помещаю кого-то на герб, то не подвергаю его дискриминации! Наоборот, выражаю этим почтение! Святой Маврикий, в честь которого получила имя и наша церковь Сент-Моритц, со времен Средних веков неотделим от нашего герба. За одним исключением: в 1934 году часть жителей во главе с обер-бургомистром Шведе, первым в Германии мэром - членом НСДАП, выступили против "мавра" и убрали его с герба, заменив мечом со свастикой на рукоятке. К этой традиции вы взываете? А может, вы просто ослеплены бездумным желанием осчастливить мир своими извращенными идеями, не имея ни малейшего представления об истории?". "Святой Маврикий принадлежит Кобургу. Точка", "Поместить темнокожего на герб - не расизм. Расизм - заменить его на белого. Отстаньте от нашей культуры" - вот лишь некоторые комментарии к петиции в защиту "мавра".

Святой Маврикий на гербе Кобурга стал последним, до кого добрались гонения под знаменем политкорректности. Ранее инициативные граждане уже потребовали переименовать станцию метро "Мавританская улица" в Берлине, отель "У трех мавров" в Аугсбурге и множество "Мавританских аптек" по всей Германии. Кстати, этот старинный бренд, появившийся еще в XV веке, связан, по одной из версий, с образом волхва Каспара. Благодаря своему атрибуту - сосуду с целебной смирной - он был объявлен народной молвой врачевателем. В европейской традиции Каспара изображали темнокожим - как и Святого Маврикия, ставшего покровителем рыцарей и красильщиков. В Средние века "маврами" (mauri) называли берберов и арабо-мусульман Пиреней и Северо-Западной Африки. Еще раньше римляне относили производное от греческого mauros ("темный") к коренному населению Мавретании (так называлась историческая область на северо-западе Африканского континента). Как сообщает автор петиции в защиту герба Тобиас Шмидт, уже в VIII веке слово mor всплывает в старонемецком языке и его средненемецком диалекте. Оттуда оно перекочевало и в современный немецкий (Mohr). Так что слово "мавр" сегодня выглядит, безусловно, устаревшим и архаичным, но уж точно не имеет ничего общего с расизмом или с колониалистскими замашками.

Фото: wikipedia.org
Кстати

Как Маврикий стал темнокожим

Согласно хроникам, Маврикий был высокопоставленным римским военачальником, командиром Фивейского легиона, который нес службу в одной из провинций империи - в Верхнем Египте. В 285 году император Максимиан Геркулий отозвал его для подавления восстания в Южной Галлии. На широком альпийском лугу солдаты должны были принести требу римским богам, однако легион, состоявший из христиан, отказался. По римским законам, которые, как известно, обожествляли императора, демарш был расценен как государственная измена. Маврикий был казнен. Ну а спустя столетия он превратился в темнокожего благодаря своему имени (Mauritius), созвучному с этнонимом "мавр".

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