Почему маленькие города скоро догонят мегаполисы

Мир стремительно меняется, на смену многим привычным вещам приходят всеобщая автоматизация и интернет вещей. Всё быстрее развивается потребительский сегмент, в частности - умные дома. Если пять лет назад покупка любого элемента умного дома влетала в копеечку, а сами системы были неповоротливы, то сейчас практически каждый может позволить себе умный пылесос, колонку или что-нибудь ещё - и управлять этим с необычайной простотой.

Одной из важных составляющих любого умного дома является освещение. На рынке доступно множество вариантов - ичто-то узкоспециализированное, и довольно простое и популярное. Один из старейших и самых технологичных производителей освещения, в том числе умного - это Signify. Так теперь называется компания Philips Lighting.

Мы поговорили с генеральным директором Signify в России и СНГ Эриком Бенедетти и выяснили, как компания защищает свой бизнес и сотрудников от пандемии, когда мир оправится от "коронакризиса", какими проектами в России гордится компания, какие решения предлагает в области интернета вещей, и почему международные компании многое упускают, игнорируя российский рынок.

- Эрик, давайте, пожалуй, начнём с не самого интересного, но довольно важного вопроса: вы являетесь генеральным директором Signify в России и СНГ чуть больше трех лет, верно?

- Да, абсолютно точно. Меня назначили на должность в 2017 году.

- Чудесно. Так вот, 3 года - довольно большой срок, особенно учитывая специфику вашей работы. Можете ли вы описать наш рынок? Главы многих крупных корпораций, у которых я брал интервью, отмечали некоторую чрезмерную стабильность и даже своего рода скуку относительно России и потребительских привычек. А вот что думаете вы об этом? Согласны с такой позицией?

- Не знаю. Вы довольно сильно удивили меня этим вопросом. Стабильность и скука... Я не чувствую ничего такого - возможно, это связано со спецификой нашей индустрии. Я бы даже сказал, наоборот. Сейчас рынок, по крайней мере бизнес, развивается быстро, дабы не отстать от общемировых тенденций.

С одной стороны, это очень конкурентная среда, которая развивается динамично, при этом очень важную роль играет вопрос качества по доступной цене. Работать здесь - задача не из простых. Я очень много работал в Азии и никогда ещё не видел рынка, который был бы настолько конкурентоспособным или требовательным, если говорить о гибкости. В то же время в сфере умного освещения и IoT-решений конкуренция здесь еще не достигла такого уровня, но нужно быть креативным, уметь быстро адаптироваться, чтобы твои решения соответствовали требованиям локального технического регулирования, а также запросам аудитории, которые также меняются. И да, с моей точки зрения это не выглядит скучно. Если перестанешь двигаться вперед - останешься позади, потеряешь долю рынка и проиграешь в конкурентной борьбе.

С другой стороны, это рынок, любящий инновации и качество. Российский потребитель избирателен и никогда не выберет плохой продукт. Именно поэтому мы стараемся привозить в Россию самые технологичные и инновационные решения. Причём не только в потребительском сегменте, но и в профессиональном.

- Звучит здорово! А у вас есть конкретные кейсы или примеры того, где и как вы внедряете ваши технологии для профессионального рынка в России? И речь сейчас не про умные дома, о них мы поговорим отдельно.

- Конечно! Например, у нас есть система LED-позиционирования в помещениях. С ее помощью можно максимально точно прокладывать маршруты внутри здания. Прямо как в фантастических фильмах, где показаны виртуальные интерфейсы!

- Как такое возможно?

- С помощью технологии передачи данных видимым светом LED-светильники направляют на смартфоны посетителей уникальные коды. Таким образом определяется местоположение человека на цифровой карте помещения. Система внутреннего позиционирования обладает потрясающей точностью с погрешностью всего несколько сантиметров. Мы предлагаем ее для торговых центров, офисов, музеев, аэропортов, учебных заведений и других мест, где есть задача обеспечения навигации и информирования, создания комфортной инфраструктуры.

Проекты с системой внутреннего позиционирования уже реализованы как в России, так и за рубежом. Например, смарт-университет им. Хамдана бен Мухаммада (HMBSU) в ОАЭ оснащен такой светодиодной системой внутреннего позиционирования. Здесь технология используется для того, чтобы сделать учебную среду более вовлекающей, адаптивной и иммерсивной. Освещение интегрировано с университетским приложением и помогает студентам найти аудиторию, в которой проходит занятие, или место для самостоятельной работы. Данные, собранные с помощью освещения, предоставляют информацию о заполняемости помещений и статистике использования, что позволяет университету принимать рациональные решения, основанные на реальных данных.

В России эта система уже пилотируется в одном из гипермаркетов сети "Ашан". Также мы обсуждаем её внедрение с сетью магазинов "Пятёрочка". В ритейле световая навигация делает шопинг ещё более персонализированным и удобным: покупатели могут найти нужные товары с помощью своего смартфона или, например, получить информацию о скидках.

- Может быть, вы ведёте переговоры ещё с кем-нибудь?

- Вы задаёте довольно логичный вопрос. Мы ведём активные переговоры с "Перекрёстком", для которого уже разработана уникальная концепция освещения, внедренная в ряде супермакетов сети.

А что же касается "Пятёрочки", то для них мы также уже разработали концепцию освещения и реализовали проекты на ее основе. Поверьте, теперь, благодаря новому освещению, совершать покупки в "Пятерочке" стало особенно приятно и комфортно.

- Сложно представить, чем может удивить человека обычный продуктовый магазин, если это не Amazon Go, но будет интересно посмотреть. Теперь сменим тему, если вы не против. Вы сказали, что Россия для вас - приоритетный рынок, так? Расскажите, в чём это выражается? Потому что умный дом в Россию приехал всё же довольно поздно.

- У нас особенные отношения с Россией. В последние три года мы много работали, чтобы поддерживать наших партнеров и клиентов, инвестировать в развитие, быть более гибкими в плане подхода к бизнесу. Мы запустили сборку светильников для дорожного и уличного освещения в Калининграде, в прошлом году наш рост составил более 25%. Это довольно много, ведь весь остальной мировой рынок, наоборот, сокращается. Ну и нельзя не рассказать о том, что в 1898 году в компании Philips работало всего 25 человек. Это был стартап, если выражаться на современном языке. И именно в том году наша компания получила огромный контракт от императорской семьи на освещение Зимнего Дворца. А самый первый офис Philips открылся тоже в России - в 1914 году! Можете себе представить? Так что все мои слова о том, что Россия - наш давний друг и партнёр, это не просто слова. Это чистая правда.

- Получается, что Signify действительно связана с Россией. Здорово! А чем наша страна в настоящее время может заинтересовать стартапы и крупных IT-гигантов? Есть ли у нас что-то такое, чего нет у других?

- Знаете, Россия - очень крупный рынок. За годы опыта я узнал, скажем, что у России есть свое техническое регулирование и уникальные стандарты. Многие не пытаются адаптироваться под эти стандарты, они просто продают свою продукцию с сырым программным обеспечением и без каких-либо доработок. В принципе, довольно сложно cтать частью этого рынка. Некоторые продукты можно продавать таковыми, какие они есть, но если речь идет о сложных системных решениях, они требуют локализации, ведь они должны соответствовать всем особым техническим требованиям, которые существуют в России. Я считаю, что это важно, и далеко не все компании готовы к этому.

- Крупные компании сейчас инвестируют в искусственный интеллект и интернет вещей. Предположу, что и Signify не осталась в стороне. Расскажите, какими вы видите города будущего. Чем будут оснащены города, и какую роль в этом будет играть свет, интернет вещей и искусственный интеллект?

- Я считаю, что IoT и искусственный интеллект на данный момент являются главными технологиями 21 века. Возьмем, к примеру, Tesla. Она разрабатывает автономный автомобиль, который сейчас находится в зачаточном состоянии, но спустя несколько лет совершит настоящую революцию в области автомобилестроения. Это пример IoT-платформы, где люди объединяют физические девайсы, программное обеспечение и могут его контролировать и получать данные. Почему это важно делать? Потому что вы действительно можете изменить производительность всего, что вы делаете.

Когда вы применяете искусственный интеллект для использования этих данных, это приносит огромные экономические выгоды. Вот почему мы верим в то, что это будущее. Итак, почему это так важно для нас? Просто оглянитесь по сторонам, выглянете в окно, посмотрите на улицу. Абсолютно везде, вне зависимости от места, вы увидите освещение. Освещение есть буквально везде и сейчас оно может использоваться не только для того, чтобы избавиться от темноты, но и в качестве инфраструктуры для сбора и передачи различных данных. С внедрением систем LED-освещения, оснащенных сенсорами, можно делать абсолютно всё. Хотите, я сейчас удивлю вас?

- Попробуйте!

- У нас уже есть более 1500 проектов интеллектуального освещения для городов по всему миру: компания установила 1,5 миллиона световых точек в более чем 50 городах, включая Мадрид, Прагу, Лос-Анджелес, Барселону, Буэнос-Айрес, Джакарту и многие другие. Рынок интеллектуального освещения уже оценивается в $7,9 млрд, и эксперты прогнозируют его рост до $21 млрд к 2023 году. И это явно не предел, особенно учитывая бурное развитие отрасли.

Здесь будет вполне уместным такое сильное слово, как "революция" - потому что это именно то, что происходит. Население растет, многие люди переезжают из сельской местности и небольших городов в мегаполисы, которые, в свою очередь, нуждаются в большем количестве освещения и потребляют больше энергии. Вместе с этим все более явной становится угроза ограниченности природных ресурсов и изменения климата, и устойчивые продукты, которые экономят энергию и уменьшают воздействие на окружающую среду, теперь необходимость, а не привилегия.

Города нуждаются в более устойчивой инфраструктуре и используют не только энергоэффективное светодиодное освещение, но и внедряют системы дистанционного управления им, позволяющие собирать и передавать данные, анализировать их для принятия решений по повышению комфорта и безопасности - где построить новую дорогу или установить светофоры, где разместить шумоподавляющие панели, где сейчас требуется больше снегоуборочной техники, и так далее.

Умные фонари, например, могут отслеживать температуру, влажность, пробки. Они могут даже обеспечить безопасность на улицах. Они способны идентифицировать звуки антиобщественного поведения - выстрелы, разбивающееся стекло, крики о помощи - и вызывать экстренные службы. Благодаря таким устройствам от человека требуется меньше внимания к рутинной работе, а управление становится более функциональным. Первопроходцы в сфере технологий умного города со всего мира переходят на такого рода системы, где все световые точки объединены.

Кроме того, дополнительные услуги (Wi-Fi, поиск бесплатной парковки и так далее) доступные для любого человека, делают города более комфортными для жизни.

Ну и нельзя не упомянуть, что у нас есть умные фонарные столбы, которые раздают высокоскоростной 5G-интернет. Такое решение избавляет городские власти необходимости засорять крыши зданий уродливыми антеннами. Согласитесь, это же здорово!

- Невозможно не согласиться. Ну вот ладно, допустим, с большими городами всё понятно. LED-технологии, интернет вещей... А что делать маленьким городам или даже поселениями? Будем честны, технологии приходят туда с заметным запозданием, возникает заметное разделение и неравенство. Есть ли у Signify решение такой проблемы?

Signify предлагает максимально гибкое решение, которое позволяет даже средним и малым городам не инвестировать в развертывание серьезной IT-инфраструктуры, а закупить оборудование и сразу получить готовое решение. Наше умное освещение, которое собирает и передает данные и которое уже установлено в более чем 50 городах мира, доступно также для небольших городов, деревень и даже островов. И это и есть будущее. Будущее для всех, а не только для крупных городов-миллионников. Когда все удобства комфортного освещения, быстрого интернета и достойной жизни может прочувствовать на себе абсолютно каждый житель страны. И это здорово.

Например, в Португалии есть сельский муниципалитет Сабугал, где установлено умное освещение. Муниципалитет оптимизирует работу светильников в соответствии c потребностями населенного пункта, которые значительно колеблются в зависимости от туристического потока и времени года.

Порты трёх Канарских островов - Тенерифе, Иерро и Гомера - тоже оснащены умным светом, подключённым к cистеме дистанционного управления. Местные власти управляют всем освещением на трёх островах с помощью интуитивно понятного приложения и получают данные централизованно. Они могут отслеживать информацию по каждой отдельной световой точке или по всей системе в целом, изучать аналитику работы освещения в городе, чтобы принимать взвешенные решения. Или, скажем, сотрудник служб ЖКХ может мгновенно отправить ремонтную бригаду для устранения неисправности, которая обнаруживается автоматически. Или предвидеть окончание срока службы светильников и запланировать замену заранее. Это программное обеспечение масштабируется. В будущем можно и расширить область применения, и подключить больше световых точек.

Платформа объединяет весь умный свет в городе и показывает его как на ладони, помогая сэкономить бюджетные средства. Светодиодные системы освещения позволяют сократить расходы на свет до 70%, снижаются затраты на техническое обслуживание до 20%, увеличивается срок службы светильников. Стратегически можно определить возможности для оптимизации и строительства настоящего города будущего - умного, экологичного и комфортного.

- А давайте поговорим с вами о продуктах для домашних потребителей. Например, о вашем умном освещении. Ну и конечно же, весьма заинтересовался фразой, что вы - лучшие на рынке. Расскажите мне, как потребителю, почему я должен пойти и купить линейку Philips Hue и заплатить довольно приличную сумму, а не выбрать какого-нибудь народного производителя? Какую-нибудь лампу Xiaomi, например.

- Наша продукция не из дешёвых, но и обладает она гораздо большим количеством функций, нежели у конкурентов. Прибавьте к этому европейские стандарты качества, долгий срок службы, миллионы поддерживаемых цветов, стабильность работы и одновременную интеграцию с несколькими голосовыми ассистентами. Это совершенно удивительные во всех смыслах решения, которые дарят вам потрясающий опыт и точно не разочаруют вас. Да и если вы действительно планируете построить полноценный автоматизированный умный дом, то наша продукция является идеальным выбором.

Большой выбор световых сценариев, открытое API для сторонних разработчиков, возможность создания автоматического расписания, полная статистика об использовании электричества и одновременная интеграция с несколькими ассистентами прямо из приложения - все это Philips Hue. Например, вы можете добавить управление освещением одновременно в Алису и Siri и переключаться между ними без дополнительных усилий в зависимости от того, какой ассистент вам удобнее использовать в данный момент. Поверьте, такого количества настроек и такой интеграции с голосовым помощником от Яндекса вы не найдёте ни у одного производителя освещения.

- Хорошо, убедили. Вот вы очень гордитесь своими решениям для умного дома и потребительского сегмента. Можете ли назвать три проекта архитектурного освещения, которыми вы гордитесь?

Это будет не сложно (смеётся). Прежде всего, я бы хотел отметить, что каждый проект, в котором принимает участие Signify, по-своему крут и значим. Так что, несмотря на то, что я сейчас выделю всего три объекта, я искренне считаю, что всё, что делает Signify - значимо, и этим можно гордиться.

Отреставрированный стадион Лужники с крышей от Signify. Фото: Правительство Москвы

Во-первых, я очень горжусь освещением крыши стадиона Лужники, которая выполнена в формате медиа-фасада. Мы создали её в преддверии главного футбольного соревнования в 2018 году. И очень здорово, что даже после окончания такого масштабного мероприятия крыша не простаивает зря и приносит пользу. Во время самоизоляции, например, на ней транслировался призыв остаться дома. Разве не здорово, что освещение теперь используется в качестве средства коммуникации?

- Ух ты! Не знал, что крыша на стадионе - ваша работа.

- Именно так. Замечу также, что из 12 стадионов, которые были построены или модернизированы специально для проведения самого ожидаемого спортивного события 2018 года, мы оборудовали освещением 10. Просто вдумайтесь, насколько это потрясающая цифра. Мы очень благодарны российским властям за доверие и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Так, что-то я отвлёкся от вопроса (смеётся).

Вторым моим любимым проектом являются дома-книги на Новом Арбате. Медиа-фасады домов-книжек очень красиво украшают Новый Арбат и также делают их технологичными, передавая различный контент для жителей и гостей столицы.

Дом книги на Арбате. Фото: Signify

Ну и конечно же, легендарный мост дракона во Вьетнаме. Пожалуй, мой самый любимый проект. Он находится совсем недалеко от побережья и соединяет важные точки города.

Мост дракона во Вьетнаме. По праздникам он умеет "дышать" огнём. Фото: Pinterest

- Давайте затронем тему коронавируса. Расскажите, как компания справляется с ним и ощутила ли она какие-либо последствия на себе? Ведь корпоративных заказов почти наверняка стало меньше.

В этом году мы ожидаем, что выручка будет стабильной или действительно немного упадёт: у нас меньше заказов, особенно в дистрибуторском канале, так как в магазинах сейчас меньше посетителей. Здорово, что у нас подписаны контракты с крупными заказчиками, которые покрывают падение в продажах, так что кризис нас особо не затронет.

Мы проактивно подошли к борьбе с последствиями коронавируса, которые могли бы повлиять на бизнес, и, конечно, нашим главным приоритетом была безопасность наших сотрудников. Мы заранее перешли в режим home office, потому что внимательно следили за ситуацией в других странах и активно внедряли так называемый "протокол безопасности и профилактики" - свод основных меры и политик безопасности, которые мы разработали для сотрудников.

Мы также отказались от выплаты дивидендов по итогам 2019 года и решили направить все средства на поддержку наших сотрудников и их семей; значительно урезали косвенные расходы и временно "заморозили" найм. Нам удалось сохранить рабочие места для всех сотрудников, так как рабочее время было сокращено на 20% в течение трёх месяцев. Мы предложили добровольное сокращение рабочего времени для оптимизации расходов во время сложного второго квартала. И не без гордости могу сказать, что в знак солидарности абсолютно все сотрудники по всему миру поддержали эту меру добровольно.

Мы также следим за тем, какие меры поддержки предлагает государство, и какие из них мы можем использовать.

- А как вы считаете, когда пандемия закончится и люди смогут вернуться к нормальной жизни? Ведь даже снятие всех ограничений в Москве не означает, что последствий для бизнеса больше не будет, а вирус прошёл.

- На мой взгляд, решающим фактором данного вопроса станет срок появления вакцины. Если её разработают и запустят в массовое производство в течение 12 месяцев, то мир довольно быстро восстановится от последствий пандемии, а малый, средний и крупный бизнес вернутся к стабильному росту. Люди придут в офисы, снова станут стоять в пробках и радоваться жизни. Это будет своеобразным отпуском между работой.

А вот если вакцина появится позднее, я думаю, что мир ждут серьёзные изменения. Стадионы не будут переполнены, бизнес не сможет вновь привлечь много клиентов, ведь выработается новое сознание и сформируются новые привычки. Исчезнет понятие командировок, пресс-туров, бизнес-путешествий. Всё уйдёт в онлайн. Многие вещи будут автоматизированы и уничтожены в привычном понимании. Надеюсь, что этого, конечно, не произойдёт, но нельзя жить одной лишь надеждой, нужно готовиться к худшему развитию событий.

- К огромному сожалению, наше интервью стремительно подошло к концу. Хочу задать вам несколько личный вопрос: можете ли вы пожелать что-нибудь нашим читателям? Поделиться житейской мудростью, на которую стоит ориентироваться в жизни?

- Это сложный вопрос, потому что я не хочу отвечать каким-нибудь клише. Все люди чувствуют одинаково, но каждый реагирует на разные аспекты и вещи по-своему, у всех свои цели и приоритеты. Что означает реализовать себя? По мне, это просто наслаждаться жизнью и не искать лишнего, загружая голову ненужным поиском себя. Поверьте, нужные вещи сами найдут вас, когда придёт время.

Я не полностью разделяю поговорку "выбирай то, что любишь". Вы можете любить что-то, но не быть одаренным в этом. И тогда вы неизбежно станете несчастными, пытаясь соответствовать. Я верю, что счастье заключается в том, чтобы найти компромисс между тем, что вам нравится, и тем, в чём вы хороши или можете стать таковыми. Ну и конечно, никогда нельзя терять надежду и мотивацию. А иначе всё будет напрасно.