Почему нельзя пропустить онлайн-фестиваль, посвященный Исааку Дунаевскому

В Сети проходит онлайн-фестиваль "Памяти Исаака Дунаевского", организованный Московской областной филармонией: 65 лет назад ушел из жизни классик отечественной киномузыки и оперетты. Его песни из фильмов "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга", "Весна" распевала вся страна. С аншлагами шли оперетты "Вольный ветер", "Белая акация", "Дороги к счастью", "Женихи"... Его музыка звучит на этой неделе на YouTube-канале и в соцсетях на страницах Московской облфилармонии. Наш собеседник - знаменитый сын маэстро, композитор Максим Дунаевский.

"Я вся горю, не пойму, отчего..." — вслед за Любовью Орловой эту песню Исаака Дунаевского подхватила вся страна. Фото: РИА Новости / пресс-служба "Первого Канала"

Максим Дунаевский: Понятно, что фестиваль проходит в непростых условиях. Из-за новых правил рассадки музыкантов мы не смогли привлечь симфонический оркестр и решили исполнить мелодии отца небольшими ансамблями - на гуслях, балалайках, в классической и джазовой манере. В фестивале участвуют Дмитрий Харатьян, джазовые музыканты Андрей и Михаил Ивановы, певица Алина Яровая, солистка оркестра "Гусляры России" Ольга Алексеева, балалаечник-виртуоз Денис Забавский. Такой фестиваль можно смотреть и слушать в телефонах и на всевозможных гаджетах.

Музыкантов уже не пугают онлайн-форматы?

Максим Дунаевский: Мы освоили особенности работы со звуком, чтобы концерты звучали на уровне.Конечно, живые концерты заменить нельзя: в искусстве главное - общение артистов с публикой, обмен энергиями. Но люди привыкли к онлайн-трансляциям, охотно их смотрят - почему бы это не использовать?

Ваш отец обладал талантом мелодиста. Дмитрий Шостакович называл его увертюру к фильму "Дети капитана Гранта" выдающимся явлением симфонической музыки. Что связывало двух композиторов?

Максим Дунаевский: Оба они - последователи традиции русской симфонической музыки. К тому же они дружили. Наши дачи были по соседству в Доме творчества композиторов в Рузе. Мы много общались, часто ходили друг к другу в гости. И Шостакович, и Исаак Дунаевский очень ценили друг друга. Дмитрий Дмитриевич считал отца композитором мирового уровня. К сожалению, мир не знал его так хорошо, как Шостаковича, - возможно, в этом виноват "железный занавес".

Исаак Дунаевский много работал в кино. Вы блестяще продолжили дело - шутка ли, написать мелодии к семи десяткам фильмов! Востребованы ли сегодня в кино композиторы?

Максим Дунаевский: Очень востребованы, но уровень профессионализма сведен к минимуму. Сегодня ни я, ни Алексей Рыбников, ни Александр Журбин, ни многие другие из нашей могучей, можно сказать, последней "кучки" не особо нужны. Востребован так называемый саундтрек, а такую музыку может написать любой. И это, к сожалению, общемировая тенденция. Лишь в Голливуде музыка в кино еще играет важную роль, а в менее дорогих кинопроизводствах, европейском и нашем, роль мелодии сведена к минимуму. Это сильно обедняет кино.

И все-таки вас приглашают писать музыку для кино?

Максим Дунаевский: Иногда зовут, но сценарии настолько неинтересны и невыразительны, что я чаще всего отказываюсь. Мне это не интересно.

Тогда, может быть, музыку спасут театры, мюзиклы?

Максим Дунаевский: В музыкальном театре все активно развивается и, к счастью, очень востребованы хорошая музыка и настоящие авторы. Я сейчас работаю над двумя мюзиклами. Для Московской оперетты - комедия "Сервиз ее императорского величества", а для Театра Российской армии - драматический мюзикл "Святая Анна".

Чему вас учил отец?

Максим Дунаевский: К сожалению, он не был моим наставником - просто не успел. Но ему очень нравилось, что я в раннем детстве проявил склонность к сочинению музыки. Он это всячески демонстрировал друзьям и знакомым и много шутил по этому поводу. Моими настоящими наставниками стали Андрей Эшпай, Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников, Альфред Шнитке. Считаю огромным везением, что мог непосредственно с ними общаться, учиться, впитывать самое лучшее. Мне кажется, после такого даже бездарный человек не смог бы не начать писать музыку. А сегодня я слушаю музыку достаточно одаренных и талантливых людей, молодых и не очень, и с ужасом обнаруживаю, что им не хватает настоящего образования и общения с великими людьми. Они какие-то мелкие, и творчество их мелкое.

Слушаю сегодня музыку достаточно одаренных, даже талантливых людей и с ужасом вижу, что им не хватает настоящего образования

Чего, на ваш взгляд, не хватает их музыке?

Максим Дунаевский: Музыкальной яркости, солнечности. Есть, конечно, музыка с очень трагическими интонациями, как у того же Дмитрия Шостаковича, но в принципе, вся лучшая музыка мира всегда красива, ярка и солнечна. Даже если она грустная, драматическая, даже трагическая - в ней всегда много света.

Как Московская областная филармония пережила эти месяцы вынужденной самоизоляции? Когда планируете открыться и сыграть живой концерт?

Максим Дунаевский: Сначала была небольшая растерянность, а потом мы продолжили работать онлайн. Уже в августе планируем открыться и дать первые концерты на открытом воздухе. В сентябре даже проведем большой фестиваль. Обычно мы проводили его в конце июня, но в этом году традиционный фестиваль "Лето. Музыка. Музей" перенесли на сентябрь. Надеемся, условия позволят провести его во всем блеске.