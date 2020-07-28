Подготовлен проект закона о едином телефонном номере 112

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, прописывающего работу системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112.

"Предполагается, что в регионах будут создаваться операторы системы-112, принимающие и обрабатывающие вызовы и передающие их в диспетчерские службы соответствующих ведомств. Цель проекта - снижение размера ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия экстренных оперативных служб и доведение помощи до граждан в максимально короткий срок", - пояснил по итогам заседания комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

На данный момент в некоторых регионах уже созданы и успешно действуют системы-112.

"Принятие специального закона позволит оптимизировать работу системы вызова экстренных служб, а также распространить опыт на остальные регионы. К региональным системам-112 будут на законодательном уровне установлены единые требования и регламенты, в том числе временные параметры реагирования", - отметил Груздев.

В июне операторы системы-112 в Москве приняли и обработали 203 394 экстренных вызова, из них комплексного реагирования потребовали 50 799, а количество обращений по вопросу коронавирусной инфекции сократилось в три раза. Чаще всего в июне жители столицы обращались по единому номеру 112 для вызова полиции и аварийных служб комплекса городского хозяйства.