Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума

С марта по май 2020 года уровень искусственных вибраций Земли упал на 50%. Это самый длительный период сейсмического отдыха с начала наблюдений, сообщает Science.

Под руководством сейсмолога Томаса Лекока команда ученых собрала данные 268 сейсмографов. Снижение активности зарегистрировали 185 из 268 приборов - причем из густонаселенных районов. "Мы обнаружили глобальное снижение уровня шума, которое проявилось в Китае в конце января 2020 года, а затем в Европе и в остальном мире с марта по апрель 2020 года. Уровень шума, который мы наблюдаем во время массового карантина, был тише, чем на Рождество и в новогодний период", - говорится в статье.

Авторы имеют в виду так называемый искусственный сейсмический шум: грохот экскаваторов или садящихся на полосу самолетов, вибрации в метро при приближении поезда, удары при бурении грунта и т.д.

Ученые фиксируют все вибрации и анализируют их происхождение. Снижение искусственного сейсмического загрязнения впервые упало вдвое с начала измерений.

"Наше исследование показывает, как человеческая деятельность влияет на земную кору и мантию", - сказал соавтор работы Стивен Хикс.