Поветкин обещает зрелищный бой с Уайтом

Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом, который, как стало известно накануне, состоится 22 августа в Великобритании - в "Бойцовском саду" под открытым небом и без зрителей.

- Я очень рад, что мы с Диллианом узнали новую дату нашего боя и можем начать полноценную подготовку, - цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса". - Уайт - хороший, сильный соперник, рад буду с ним встретиться на ринге. Для меня это тоже важный бой. Так что я отдам все силы и все сделаю, чтобы показать красивый, интересный бокс.

Промоутер "Русского витязя" Андрей Рябинский также пообещал, что пауза, связанная с пандемией коронавируса, на подготовку боксеров и качество мероприятия никак не повлияет.

- Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира, - отметил он. - Соперник непростой, но мы верим в Сашу.

Свой последний поединок 40-летний Поветкин провел в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. Сейчас он, конечно, настраивается на победу. Ведь такой результат вплотную приблизит его к поединку за титул чемпиона мира по версии WBC, так как Диллиан Уайт является обязательным претендентом и должен будет встретиться с обладателем пояса Тайсоном Фьюри.