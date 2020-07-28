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28.07.2020 14:11

Призывы Майка Помпео к холодной войне с Китаем несут серьезную угрозу

На днях госсекретарь США Майк Помпео выступил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда с речью, полной риторики, о так называемой "китайской угрозе". Он заявил о крахе политики "безоглядного взаимодействия" с Пекином, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Майк Помпео. Фото: REUTERS/Al Drago Майк Помпео. Фото: REUTERS/Al Drago
Майк Помпео. Фото: REUTERS/Al Drago

Помпео призвал США и их союзников предпринять более жесткие меры в отношении Китая. Политик, которого называют "худшим госсекретарем в истории США", раздувает менталитет холодной войны, что создает реальную угрозу всему миру.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай дал отпор действиям политиканов США

В течение более двух лет на должности госсекретаря Майк Помпео неизменно следовал менталитету холодной войны - это суть его политики. Он выступает за возвращение маккартизма, провоцируя раскол в стране, и призывает к холодной войне, провоцируя противостояние в международном сообществе. Однако, мир и сотрудничество, открытость и компромисс, реформы и инновации по-прежнему остаются ведущими тенденциями развития современного мира. Планы Помпео нарушают ход исторического развития, а потому бессмысленны.

­Китай интегрируется в мир на протяжении минувших нескольких десятилетий. Факты говорят о том, что страна выступает за мир, отказывается от мировой гегемонии и предоставляет шансы для развития всем. Китай - это партнер, а не враг. Как известно, современный мир многополярен, интересы Китая и других стран тесно переплетены. Уже невозможно, чтобы мир снова обратился к холодной войне. Сегодня Китай и Европа прилагают усилия для формирования китайско-европейских отношений всестороннего стратегического партнерства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в июле этого года стала очередным председателем Евросовета, подчеркнула, что поддержание сотрудничества с Китаем имеет "весомое стратегическое значение" для ЕС.

Фото: Tom Brenner/Pool via AP
Попытки вовлечь Европу в "антикитайский клуб" лишены смысла

Очевидно, что попытки Помпео спровоцировать противостояние и обособить Китай от мира противоречат интересам всех стран, включая самих США. Его взгляды отвергает все международное сообщество.

Ссылаясь на комментарии критиков политики Помпео, агентство Bloomberg News сообщает, что американская администрация игнорирует положительные стороны сотрудничества с Китаем за прошедшие полвека. США пытаются развязать новую холодную войну, что по мнению американского экономиста, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакса, станет еще большей угрозой, чем коронавирусная пандемия.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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