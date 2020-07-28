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Продолжения сериала "Дрянь" не будет

Новости
    28.07.2020, 17:47
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса, продюсер, сценарист и муза Мартина МакДонаха Фиби Уоллер-Бридж дала интервью британской газете The Mirror, в котором со свойственной ей решительностью заявила, что продолжения сериала "Дрянь" (Fleabag), основанного на монопьесе за ее авторством, ждать не стоит.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению Уоллер-Бридж, Дрянь следует отпустить, она совершенно измотана, ведь героине столько всего пришлось пережить. Но это не значит, что в будущем не появится что-либо в том же духе с участием той же творческой команды. Это замечание дало многим основание считать его анонсом нового проекта, подробности о котором пока что не известны.

Актрисе в очередной раз пришлось отвечать на вопрос о том, насколько "Дрянь" автобиографична. На самом деле, это далеко не портрет Фиби, но в созданном ей образе очень много личного. И, вероятно, именно это зрители и почувствовали - образ вышел честным и правдивым. Во время написания "Дряни" Уоллер-Бридж была настроена смело и по-боевому, в духе "пусть думают что хотят, я просто возьму и напишу".

Ранее в интервью британскому изданию Digital Spy Шан Клиффорд, сыгравшая в сериале сестру главной героини, Клэр, выразила свое восхищение проектом, в котором ей довелось принять участие - сериал прекрасен даже без логического завершения. В недосказанности и некоторой шершавости есть смысл, все происходит ровно так, как это бывает в обычной жизни. И чем дальше, тем больше ей кажется, что "Дрянь" не следует продолжать. К тому же на настоящий момент у участников сериала есть кое-какие планы, но они пока в зачаточном состоянии.

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