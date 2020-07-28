Профессор назвала симптомы появления рака печени

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, какую боль опасно игнорировать. Особенно, если она сопровождается рядом других симптомов.

Так, рак печени зачастую проявляется регулярной нарастающей болью в животе. Во многих случаях это признак уже достаточно "зрелой" опухоли, которая начала распространяться за пределы печени, передает KP.ru.

Среди других симптомов, которые могут проявляться и на ранней стадии заболевания, пациенты выделяют боли в правом подреберье, плохой аппетит и незапланированное похудение. Если хотя бы один из симптомов сопровождается болью в животе, то необходимо срочно обратиться к специалистам. Также врач отметила, что к симптомам рака печени можно отнести температуру тела выше 37.5 градусов Цельсия и асцит - скопление в брюшной полости жидкости.

Обнаружить опухоль также позволяет ультразвуковое исследование, исследование крови (по уровню альфа-фетопротеина) и лапароскопический метод. В любом случае, необходимо проконсультироваться со специалистом.