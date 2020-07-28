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28.07.2020 07:29
Рубрика: Общество

Профессор назвала симптомы появления рака печени

Текст: Оксана Грибанова

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева рассказала, какую боль опасно игнорировать. Особенно, если она сопровождается рядом других симптомов.

Фото: iStock
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Так, рак печени зачастую проявляется регулярной нарастающей болью в животе. Во многих случаях это признак уже достаточно "зрелой" опухоли, которая начала распространяться за пределы печени, передает KP.ru.

Среди других симптомов, которые могут проявляться и на ранней стадии заболевания, пациенты выделяют боли в правом подреберье, плохой аппетит и незапланированное похудение. Если хотя бы один из симптомов сопровождается болью в животе, то необходимо срочно обратиться к специалистам. Также врач отметила, что к симптомам рака печени можно отнести температуру тела выше 37.5 градусов Цельсия и асцит - скопление в брюшной полости жидкости.

Обнаружить опухоль также позволяет ультразвуковое исследование, исследование крови (по уровню альфа-фетопротеина) и лапароскопический метод. В любом случае, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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