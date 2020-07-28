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28.07.2020 13:19
Рубрика: Власть

Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела

Текст: Татьяна Замахина

Прокуратуре могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дел, благодаря принятым поправкам в Конституцию. Для этого понадобится скорректировать закон "О прокуратуре". Об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Они сами смогут возбуждать дела. Скорее всего, в законе это будет, - сказал парламентарий на заседании в Екатеринбурге.

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Дело в том, что Конституция РФ после обновления предусматривает такую возможность для прокуратуры, если это установлено в федеральном законе. Пока проект соответствующего закона еще не написан, пояснил Крашенинников. "Но то, что положения о прокуратуре корректируются в Конституции, это точно", - уточнил он в комментарии ТАСС. Ведь в целом, по его словам, роль ведомства в соответствии с принятыми поправками в Основной Закон меняется.

Прокуроры утратили право инициировать уголовные дела в результате реформы 2011 года, когда Следственный комитет оформился как самостоятельное ведомство. Пока что прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.

Власть Право Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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