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28.07.2020 18:56
Рубрика: Экономика

Удаленка в законе

Работодатели по всему миру решают, как оставить работу из дома навсегда
Текст: Диана Ковалева, Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Американская компания Google сообщила своим сотрудникам, что они будут работать из дома как минимум до июля следующего года. Но и это не предел. Как ввести удаленную работу навсегда, задумались во многих странах мира.
Все больше компаний вводят удаленку, но без живого контакта ослабевают связи в коллективе. Фото: iStock Все больше компаний вводят удаленку, но без живого контакта ослабевают связи в коллективе. Фото: iStock
Все больше компаний вводят удаленку, но без живого контакта ослабевают связи в коллективе. Фото: iStock

На днях 200 тысяч работников крупнейшей транснациональной корпорации получили письмо от генерального директора Google Сундара Пичайи, в котором, по данным The Wall Street Journal, говорилось: "Чтобы дать сотрудникам возможность планировать жизнь заранее, мы продляем добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года - для тех сотрудников, чьи задачи не требуют присутствия в офисе". Напомним, что в мае Twitter объявил, что разрешит всем желающим работать из дома "навсегда", а Facebook - что, по крайней мере, половина сотрудников будет работать удаленно в течение следующих пяти - десяти лет. Amazon пока что остановились на январе 2021 года.

Фото: iStock
В Германии началось расследование против фирм, смошенничавших на "удаленке"

Одновременно с американскими гигантами немецкая компания Siemens сообщила, что 140 тысяч ее сотрудников в 43 странах мира получат право всегда работать из дома три дня в неделю. Это добровольная схема, и те, кто пожелает постоянно трудиться в офисе, получат такую возможность, когда ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, будут полностью сняты. По данным исследования местного экономического института Ifo, этому примеру готовы последовать более половины предприятий в Германии. Их поддерживают и власти страны: еще в апреле министр труда и социальной политики Хубертус Хейль заявил, что рассмотрит вопрос о том, чтобы законодательно зафиксировать право на работу из дома, как, например, в Британии.

В соответствии с Законом о трудовых правах, работники в Соединенном Королевстве имеют полное право требовать гибких условий работы. И один из последних опросов, результаты которого приводит европейский портал New Europe, показал, что для 65 процентов британцев работа в домашних условиях оказалась более продуктивной, чем в обычных офисах. К тому же это позволяет экономить на вместительности офиса и набирать сотрудников из разных стран мира, исходя из их профессионализма, а не места жительства.

Правда, такая схема способствует рассредоточению работников по разным странам и ослаблению связи между ними, а также требует значительных вложений в программы, обеспечивающие безопасность работы виртуального офиса.

И в этом оказался полезен опыт немецкого разработчика софта SAP SE. The Financial Times сообщает, что его сотрудники, а это около 25 тысяч человек по всему миру, еще до пандемии коронавируса около 2,6 дня в неделю трудились дома. Когда началась пандемия, компания почти полностью перешла на удаленную работу, и настолько удачно, что теперь она делится опытом с другими немецкими фирмами. Например, для уменьшения стресса от работы на дому для сотрудников создали виртуальную платформу для приема пищи Never Lunch Alone (Никогда не обедай в одиночестве. - Прим. ред.), а детей занимали онлайн-уроками игры на фортепиано. Одновременно немецкие компании отказываются от стандартной схемы, при которой оклад сотрудника зависит от количества отработанных часов. SAP пришла к соглашению с профсоюзами о том, что вознаграждение будет связано с производительностью труда, а почасовую оплату отменят. Siemens также планирует переориентироваться со времени присутствия на результат. Но и при этом сотрудникам придется смириться с тем, что к их работе будут приглядываться внимательнее и оценивать строже. "Если вы хотите работать дома, вы должны смириться с тем, что ваша зарплата станет более гибкой. Это обратная сторона медали", - пояснил The Financial Times руководитель отдела труда в Немецком экономическом институте в Кельне Оливер Стеттес.

Немецкая компания будет расчитывать зарплату сотрудников на "удаленке" не по часам, а по их производительности

Неудивительно, что в мировом рейтинге стран с наиболее гибкой политикой в отношении работы из дома лидирует именно Германия. Исследование, проведенное инновационной компанией Instant Group, показало, что в этой стране 80 процентов рабочих мест могут быть переориентированы на удаленный режим.

Но удаленка успешно внедряется и в других странах. Пандемия кардинальным образом изменила жизнь греков, которые до коронавируса практически не работали из дома. В марте этого года лишь 4,7 процента жителей Эллады предпочитали домашнюю обстановку офисной, но уже в апреле этот показатель подскочил до отметки в 26 процентов, пишет издание Ekathimerini.

Новая реальность подтолкнула местные власти к разработке особой правовой базы, которая должна будет регулировать отношения между работником и работодателем в условиях удаленки. Строиться эта база будет на перечне правил, которые помимо терминологии и правового статуса работы из дома также содержат любопытные детали касаемо обязанностей работодателя. Например, если сотрудник работает из дома с помощью собственного оборудования, то компания обязана покрыть все расходы, связанные с его техническим обслуживанием. Кроме того, работодатель обязан определить, во сколько работнику обошлось использование его оборудования в рабочие часы.

Фото: iStock
Россияне стали меньше интересоваться переводом на "удаленку"

Новые правила также запрещают начальству следить за своими подчиненными с помощью веб-камеры и предписывают вводить систему контроля за ними с учетом всех законов, касающихся персональных данных. Особенно сложным вопросом являются рабочие часы для сотрудников, работающих дома. Властям еще предстоит выработать удобную модель, чтобы работа не мешала личному времени и домашним делам. Правительство также планирует создать специальное подразделение, которое занималось бы исключительно мониторингом удаленной работы.

Чилийские власти тоже решили обязать работодателей покрывать все расходы по эксплуатации и ремонту оборудования сотрудника на удаленке. Помимо этого в новом законе, навеянном пандемией, правительство этой южноамериканской страны прописало, что если подчиненный работает из своего дома или дома третьего лица, то его начальству запрещено входить туда без предварительного разрешения. А вот работник всегда имеет право на свободный вход в здание компании. Кроме того, заключив с сотрудником договор о переходе на удаленный режим, руководство компании обязано в течение 15 дней зарегистрировать это соглашение в министерстве труда.

Между тем

Еще до начала пандемии коронавируса некоторые крупные компании начинали постепенно переходить на режим удаленной работы, разрешая своим сотрудникам хотя бы несколько дней в неделю оставаться дома. Но одна американская компания под названием Automattic, подарившая миру известную платформу WordPress.com, изначально отказалась от офисов и сегодня не имеет хоть какого-нибудь корпоративного здания. Многие ее сотрудники работают из дома, но есть немало и тех, кто, как рассказал создатель Automattic Мэтт Малленвег, ведут прямо-таки кочевой образ жизни, переезжая с места на место в своих интересах. Сегодня в Automattic работают люди из 77 стран мира, все они говорят в общей сложности на 93 разных языках. Начальству важно лишь одно - чтобы у их подчиненных был хороший Wi-Fi и комфортное место работы. Для этого при поступлении на работу новый сотрудник начинает получать "стипендию" на обустройство своего рабочего места. Тратить он ее может как пожелает - на новый стол, стул и мусорное ведро или целое помещение. При этом в компании понимают, что, несмотря на все прелести "удаленки", у нее все же есть один существенный минус - отсутствие личного контакта. Поэтому, как рассказал Малленвег для портала TED, хотя бы раз в год всех сотрудников собирают на неделю для совместной работы в одном месте, чтобы поддерживать связь в коллективе.

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