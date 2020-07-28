Разработан алгоритм для распознавания сообщений троллей и ботов

Новости

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:06
Рубрика: Общество

Разработан алгоритм для распознавания сообщений троллей и ботов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американские ученые разработали алгоритм, распознающий сообщения интернет-троллей и ботов. Система искусственного интеллекта (ИИ) может определять особенности контент-содержания, характерные для таких сообщений.

"Контентно-ориентированные функции системы", пишут авторы в Science Advances, способны работать без вмешательства человека, однако меняющиеся тактика и стратегии троллей требуют, чтобы ИИ постоянно обучался.

Фото: Google
Компания Google обезопасила сервис видеоконференций Meet от троллей

Команда Мейсама Ализаде из Принстонского университета (США) отмечает, что их исследование было основано на конкретном, особенно распространенном типе поста в социальных сетях. В общей сложности они проанализировали 7,2 млн сообщений - как троллей, так и обычных пользователей.

После обучения системы по множеству данных ИИ научился определять тексты троллей: алгоритм учитывает объемы постов, их содержание и ключевые слова.

Тесты показали, что ИИ может не только находить посты троллей, но и вычислять их в других социальных сетях.

По словам ученых, легче всего обнаружить венесуэльских троллей - сложнее китайских и русских.

Алгоритмы поиска на основе контента, говорят авторы работы, безусловно, дают шанс противодействовать потоку фейковых сообщений на разных платформах. "Алгоритм можно использовать, чтобы оценить в реальном времени, сколько троллей на платформе и о чем они говорят", - говорит соавтор исследования Джейкоб Шапиро.

При этом разработчики системы признают, что "выявление троллей не идеальное, но оно может заставить их действовать более креативно или даже вовсе прекратить свою кампанию".

Общество СМИ и соцсети

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году