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28.07.2020,  
15:02
Текст:  Антон Валагин

Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео

В Иране начались военно-морские учения "Великий пророк XIV". Самой зрелищной их частью должно стать уничтожение макета американского авианосца. Переделанное из старой баржи 200-метровое судно для этого восстановили и отбуксировали в Ормузский пролив.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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На палубе "авианосца" размещены 16 искусственных самолетов - часть из них напоминает истребители F/A-19 Hornet. В центре палубы нарисована огромная мишень. Макет уже расстреливали в ходе учений "Великий пророк IX" в 2015 году. Неподвижное судно атаковали с земли, воды и воздуха: расстреливали с самолетов и вертолетов, скоростных катеров, запускали по нему крылатые ракеты. После того, как макет сгорел, на него высадились спецназ Корпуса стражей исламской революции. Останки "авианосца" отбуксировали на базу ВМС Ирана, где они простояли четыре года на задворках порта. Но в 2019 году макет привели в порядок для новой экзекуции.

На опубликованных иранским телевидением кадрах показаны основные способы, которыми ВМС и КСИР планируют бороться с кораблями противника: береговые комплексы с крылатыми ракетами и вертолеты с торпедами, скоростные катера-камикадзе и водолазы-диверсанты. Есть у Ирана и противокорабельные баллистические ракеты.

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