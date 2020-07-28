Более 160 тысяч пациентов московских поликлиник во время капремонта уже посетили своих врачей по новому адресу

Пациенты 25 зданий московских поликлиник, ушедших на капительный ремонт, почти месяц ходят по новым адресам. Более 160 тысяч горожан побывали по новым адресам лечебных учреждений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Масштабный проект по обновлению городских медучреждений в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник сейчас находится в активной фазе. В конце июня на капитальный ремонт ушли еще 25 поликлиник. Пациенты продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме, просто в другом здании. За это время своих врачей по новым адресам посетили более 160 тысяч горожан", - заявила Ракова.

Медицинская помощь им оказывается своевременно и в полном объеме. Порядок записи к врачам остался прежним - горожане могут использовать привычные каналы записи. Единственное изменение - это адрес, по которому проводится прием, поэтому очень важно обратить внимание на него и номер кабинета.

Дополнительно для удобства пациентов совместно с транспортным комплексом столицы на время капитально ремонта было введено десять новых автобусных маршрутов и изменено четыре действующих.

Схему проезда и расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8 (495) 531-69-98 по будням с 08.00 до 20.00 и выходные дни с 08.00 до 16.00.