Пандемия понемногу уходит из Москвы, потихоньку на улицы и в парки возвращаются экскурсоводы со своими группами. Но столица - это не только Кремль, мавзолей, Воробьевы горы и ВДНХ. Значительная часть всего интересного скрыта от наших глаз под землей. На диггерских экскурсиях каждый сможет не только увидеть живописные уголки знаменитой Неглинки, но и узнать, где находилась "тайная" для опальных бояр и в каком месте мог располагаться опричный замок Ивана Грозного.

Не так уж и много найдется москововедов, кто в одинаковой степени осведомлен и о земных, и о подземных красотах города. Наиболее известные подземные гиды - Даниил Давыдов и Никита Дубас. С Даниилом нам даже доводилось исследовать старое русло Неглинки под Цветным бульваром. А Никита согласился взять нас в одну из подземных рек на юго-западе. И все бы ничего, но тут вмешалась погода. "Во время таких дождей спуск в коллектор - серьезный риск", - предупредил Никита. Поэтому красоты андеграунда пока приходится изучать по записям увлекательных экскурсий.

Неглинка на свободе

Один из упомянутых нами знатоков, YouTube-блогер Даниил Давыдов, демонстрирует в своем канале картину Аполлинария Васнецова "Москва-городок и окрестности во второй половине XII века". Невероятных размеров гора - это Боровицкий холм, на котором ныне стоит Кремль. Впереди - Москва-река, а вот северо-западнее в овраге протекает Неглинка, воспетая Владимиром Гиляровским. Тогда Неглинка была важна для обороны крепости. Но в XIX веке ситуация изменилась. К 1811 году речка превратилась в зловонную жижу, протекавшую прямо в центре города. Жители частных домов, коих тогда в Москве было в изобилии, сливали туда помои, так как канализации еще не существовало. Добавляли "перцу" этой ситуации золотари. Так называли первых ассенизаторов, которые собирали нечистоты в огромные бочки. "Работать им разрешали только ночью, - рассказывает Даниил. - Золотарям хотелось объехать как можно больше домов, поэтому бочки зачастую опустошали не на полигонах. Содержимое просто выливалось в верховья Неглинки под покровом темноты". Поэтому первый участок Неглинки спрятали под землю еще до войны с Наполеоном.

Под сводами веков

На экскурсию под землю нужно обязательно брать с собой одежду, которую не жалко испачкать. У диггера-экскурсовода - каска с фонарем, иначе трудно будет что-либо разглядеть. Традиционно группа собирается недалеко от Садового кольца между Марьиной Рощей и Цветным бульваром. Именно там есть люки, через которые можно попасть в заключенную под землю Неглинку. Если нет дождя, воды в Неглинке не так уж и много. Хотя в эту речку давно не сбрасывали нечистоты, вода в ней все равно мутноватая. Сюда попадают через ливневки не только дождевые воды, но и грунтовые. Каменные своды, по которым идут экскурсанты, - это коллектор начала XX века. А вот чуть дальше декорации меняются. Здесь проходит подземная теплотрасса, поэтому просвет в тоннеле сужается. "Когда идут сильные дожди, коллектор заполняется полностью, - объясняет москвовед, указывая на протекающий слева небольшой ручеек. - Поэтому был сделан небольшой "дублер" Неглинки".

Тропа Гиляровского

А где же знаменитая тропа Гиляровского? Корреспондентам "РГ" в сопровождении Даниила Давыдова удалось спуститься туда недалеко от здания цирка. Лаз не самый широкий, зато внутри можно довольно свободно разместиться. Это старое русло Неглинки, сейчас этот коллектор не действует. Собственно, переделывать его начали как раз после статей Гиляровского, где он рассказывал об ужасном состоянии коллектора. В том месте, где гулял знаменитый литератор и публицист, можно заметить парапет из песчаника - это как раз часть набережной Неглинки, которую благоустраивали еще в конце XVIII века. Под землей можно также увидеть карликовые сталактиты - это соляные отложения, которые смываются с дорог. Москва подземная - это не только Неглинка. Сотрудники отдела подземных исследований ВООПИК рассказали в своем паблике о необычном ручейке в районе Киевского вокзала - это река Буданка, которая протекает по трубе. Сам коллектор здесь яйцевидной формы, высотой с человека среднего роста. Недалеко от Москвы-реки эта труба засыпана грунтом, а речка уходит в ответвление, рядом с причалом "Киевский вокзал". В ВООПИК отмечают, что это один из очень немногих исторических водостоков, подходящих к Москве-реке справа. Интересна и река Черногрязка, правый приток Яузы. Ее начали убирать под землю в конце XIX века. В ее коллекторе эксперты встретили и более ранний участок - кирпичную галерею, которая служила для отвода стоков с завода "Арма". Дела давно минувших дней - примерно 1860-х годов.

Прямая речь

Никита Дубас, подземный гид

- На все экскурсии стоит брать с собой старую одежду и хлопчатобумажные строительные перчатки. Резиновые сапоги не потребуются. Никаких серьезных требований по физподготовке к экскурсантам у нас нет, достаточно возможности и желания идти по подземельям.

Впечатления

Один из экскурсантов, побывавших с Даниилом Давыдовым в коллекторе реки Чуры (это правый приток Москвы-реки, который берет начало в районе улицы Гарибальди), Андрей Морозов развеял основные мифы, которые существуют у нас относительно подземелий.

Миф N 1: подземелья - это грязь и вонь. На самом деле, коллектор реки - это не канализация и даже не помойка. Там не грязнее, чем на самой обычной реке или в городе после дождя. Там туман и пахнет как в погребе или пещере: воздух сырой, прохладный, но совершенно не затхлый.

На стенах коллекторов иногда видны мини-сталактиты и грибы

Миф N 2: в подземельях тесно и страшно. В коллекторах высота потолка оказалась метра три, не меньше! Оказаться там одному и без фонаря было бы, конечно, страшно. Но с компанией - совершенно комфортно.

Миф N 3: всякие диггеры - это необразованные маргиналы, которые в подземельях призывают демонов. Даниил Давыдов провел интереснейшую экскурсию и рассказал и про историю, и про географию этих мест, и про технические особенности подземных сооружений. Мне, уже почти 15 лет как москвичу, 95 процентов из этого рассказа были совершенно в новинку!

Конкретно

Места на подземных экскурсиях можно забронировать на подземный-гид.рф или podzemly.ru. Стоимость прогулки по Неглинке - от 2,5 до 3,5 тыс. руб.