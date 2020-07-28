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28.07.2020 12:54
Рубрика: Экономика

Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега

Текст: Ангелина Зеленькова

Для любителей бега зоны отдыха в Москве оборудуют специальными дорожками с резиновым покрытием, а в парках профессиональные тренеры проводят бесплатные занятия. О том, как развивается в парках инфраструктура для бега, рассказал aif.ru депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о мерах безопасности при катании на лодках

По его словам, бег - это самый доступный вид спорта, а профессиональные тренеры могут помочь новичкам получить от него настоящее удовольствие. Он отметил, что в Москве для жителей города доступны беговые клубы сразу в нескольких парках "Кузьминки", "Садовники", "Дубки", в Измайловском парке, в Царицыно и Олимпийской деревне. Занятия проходят каждую неделю. "К примеру, в Измайловском парке в среду в вечернее время проводят бесплатные силовые тренировки с элементами кроссфита, а по пятницам по аллеям парка устраивают бег на дистанции разной длины (3, 8, 10 километров), - рассказал депутат. - В парке Олимпийской деревни занятия проводятся каждый четверг в 20.00. В Царицыно присоединиться к тренировкам можно по вторникам и четвергам в 19.30, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Кроме того, беговые дорожки имеются и в других городских парках. Они отличаются от пешеходных специальным малоскользящим и упругим покрытием, что помогает снизить нагрузку на колени".

Игорь Бускин также напомнил, что с помощью бега человек тренирует не только ноги, но и мышцы всего тела. Бег помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и способствует повышению продолжительности жизни. Депутат уверен, что благодаря поддержке столичных властей бег становится действительно массовым видом спорта.

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