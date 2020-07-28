Глава ветслужбы Ивановской области задержан по подозрению в коррупции

В Иванове в отношении двух высокопоставленных региональных чиновников возбуждены уголовные дела о взяточничестве.

Подозреваемые - главный государственный ветинспектор региона, и начальник бюджетного учреждения "Ивановская городская станция по борьбе с болезнями животных". Оба задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в следственном управлении СК по области.

В отношении чиновников возбуждены уголовные дела о получении взятки (пункт "а" части 5 статьи 290 УК РФ).Руководитель службы ветеринарии также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (часть 3 статьи 159).

По данным следствия, в начале 2020 года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили взятку за оказание общего покровительства от руководителя одного из предприятий Ивановской области, работающего в сфере переработки и производства продуктов питания.

- Кроме того, в 2018 году глава ветслужбы, используя свое служебное положение, совершил хищение 385 тысяч рублей у жителя областного центра, - добавили в СК.

Следователи полагают, что чиновник ввел гражданина в заблуждение, обещав помочь с получением гранта на создание и развитие фермерского хозяйства.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, поступивших из УФСБ и УМВД России по Ивановской области, и соединены в одном производстве. Расследование продолжается.