Пандемия коронавируса в той или иной степени отразилась на всех отраслях промышленности. Судостроение потерь тоже не избежало: уменьшились портфели заказов, растянулись сроки поставок комплектующих. В Ярославской области потенциал для развития отрасли судостроения в непростых экономических условиях увидели в более тесной производственной кооперации верфей с местными компаниями, представляющими другие секторы экономики. И уже на первом этапе работы выяснилось: то, что раньше искали "за три моря", можно найти буквально под боком.

Земляков - два процента

Для Ярославской области судостроение - отрасль системообразующая. По данным областного департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, годовой объем выпускаемой верфями продукции в денежном выражении составляет больше 13 миллиардов рублей.

На территории региона действуют четыре крупных судостроительных предприятия "с историей" и одно молодое, но активно развивающееся. При этом три рыбинские верфи (завод "Вымпел", "Верфь братьев Нобель" и "Рыбинская верфь") входят в группу компаний "Калашников". Помимо судов гражданского назначения, ярославские и рыбинские корабелы строят катера по заказам минобороны, Росгвардии, ФСБ, Федеральной таможенной службы. Судостроительные заводы региона способны производить ракетные и патрульные катера, катера спецназначения, гидрографические суда, баржи, танкеры, сухогрузы, буксиры, рыболовецкие и многоцелевые катера, пассажирские суда, в том числе на подводных крыльях. Именно на заводе "Вымпел" в 2017 году построили судно, каких в России не выпускали больше двух десятков лет, - скоростное пассажирское на подводных крыльях "Комета 120М". С 2018 года оно курсирует между Севастополем и Ялтой. С тех пор построены уже три судна проекта (третье находится на испытаниях). А минувшей осенью на заводе заложили четвертую и пятую "Кометы".

Однако COVID-19, из-за которого сроки поставок комплектующих, материалов и оборудования сдвинулись на том же, к примеру, "Вымпеле" больше чем на два месяца, заставил судостроителей задуматься, а нельзя ли необходимые в производстве судов компоненты приобретать поближе к "дому".

Судостроительные заводы региона способны производить ракетные и патрульные катера, гидрографические суда, баржи, танкеры, сухогрузы, буксиры, пассажирские суда

- Сегодня в базе поставщиков нашего предприятия больше 400 производителей и исполнителей, из них в Ярославской области находится меньше двух процентов. Хотелось бы, конечно, больше, - высказывает общее пожелание заместитель директора по кораблестроению "Рыбинской верфи" Наталья Жегалик. - Мы давно уже ведем работу с разными предприятиями, и не только ярославскими, чтобы заменить часть импортного оборудования на отечественное. В некоторых случаях нам это удается. Иногда эта продукция даже лучше, чем иностранный аналог.

Один из таких удачных примеров импортозамещения - сотрудничество завода с ижевским предприятием, которое поставляет на верфь антиперегрузочные кресла для установки их на высокоскоростные катера.

- Они прошли испытания, причем мы даже сами брали их на испытание в воинской части, прошли сертификацию и одобрены многими государственными заказчиками, - подчеркнула Жегалик.

Искали далеко, нашли рядом

Между тем производителей многих необходимых комплектующих можно найти и в собственном регионе, уверены представители отрасли судостроения и члены комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики, созданной в области в период пандемии.

Чтобы этот процесс пошел активнее и результативнее, руководителей ярославских предприятий, заинтересованных в кооперации с верфями, даже специально собрали на площадке "Вымпела" в Рыбинске. Тогда, кстати, и выяснилось, что о возможностях земляков-производственников кораблестроители подчас просто не знают.

Так, завод из Переславля-Залесского предложил корабелам полимерные теплоизоляционные материалы, а также комплексную обработку стекла (70 процентов стекла в московском парке "Зарядье" - именно отсюда). Последнее очень заинтересовало строителей "Комет" на подводных крыльях.

- Мы столкнулись с серьезной проблемой на "Кометах", - пояснил управляющий директор "Вымпела" и "Верфи братьев Нобель" Вадим Собко. - На первых двух судах мы ставили пластиковые иллюминаторы, но требования изменились, теперь нужно силикатное стекло. Продукция рекомендованного нам французского поставщика не подошла. Если с переславцами получится заключить контракт, будет очень хорошо. Мы стекла для "Комет" искали далеко, а оказалось, что все можно найти рядом.

Гендиректор Ярославского судостроительного завода Светлана Чекалова призналась, что иногда бывает обидно, когда большинство закупок идет, например, через Санкт-Петербург: краска, изоляция, оборудование и все прочее. От чего зависит и цена доставки, и сроки.

"Некоторые местные предприятия стали просто открытием для судостроительных заводов"

- Все судостроительные предприятия Санкт-Петербурга, на мой взгляд, находятся в выигрышном положении по сравнению с нами. Поэтому, когда появляется возможность что-то купить в нашем регионе, мы искренне радуемся. На днях мы подписали договор с ярославским предприятием на поставку лакокрасочных материалов для окраски земснаряда, который строим для министерства обороны. Очень надеемся, что качество материалов нас удовлетворит и поставщик станет постоянным, - выразила надежду глава компании.

Давайте знакомиться

Местных поставщиков на верфи действительно должно стать больше - они в этом заинтересованы не меньше корабелов. Ярославские промышленники заявили о готовности изготавливать детали по техзаданиям заказчика, предложили судостроителям краски, масла и смазочные материалы, кабели низкого и среднего напряжения, двигатели, лебедки, металлическую мебель, воздуховоды, промышленные светильники и многое другое. Теперь весь этот "ассортимент" предстоит обсудить заинтересованным сторонам, чтобы получить друг от друга максимум пользы. В перспективе же, по мнению судостроителей, в регионе очень полезно создать специальную электронную площадку, где потенциальные заказчики могли бы коммуницировать с потенциальными местными поставщиками.

- Чтобы, прежде чем искать комплектующие на стороне, мы знали, есть ли альтернатива рядом. Судостроительные предприятия могут размещать там информацию о своих закупках, допустим, за последние два года, а также о будущих, уже законтрактованных заказах, и все заинтересованные местные производители будут понимать, что могут нам предложить, - обрисовал возможную схему взаимодействия Вадим Собко.

По мнению же Натальи Жегалик, на первых порах достаточно даже группы в соцсети.

- Надо с чего-то начать. Группа потом, возможно, перерастет во что-то большее, но сейчас нужно просто все время общаться. Чтобы мы представляли возможности предприятий, а они знали, что необходимо нам. Ведь компании ждут от нас в том числе и объемов, ждут общей доктрины, чтобы они, возможно, что-то даже перенастроили под нас.

Или даже создали новое. Потому что, по словам директора департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Галины Пенягиной, "нам всегда не хватает идей для инвестирования": у инвесторов есть деньги, но они часто не знают, в организацию какого рыночно востребованного производства их вложить. И вот эта электронная информационная площадка, которую участники встречи предложили создать на базе Ярославской торгово-промышленной палаты, может стать источником таких идей.

- Это подскажет промышленникам, какие еще производства можно локализовать у себя. Свободные производственные площади есть, инвестиции есть, и появится возможность подумать об организации нового производства, - считает глава департамента.

Комментарии

Галина Пенягина, директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области:

- Предприятия из различных отраслей представили судостроителям свои технологические наработки и производственные возможности. Это открывает новые перспективы для внутрирегиональной кооперации, для развития проектов импортозамещения. Некоторые местные предприятия стали просто открытием для судостроительных заводов. Самое важное - знать друг друга в лицо, а предприятиям - знать, какие есть потребности у отрасли. Иметь возможность выйти на судостроительные верфи с поставками в Ярославской области - это значит быть поставщиками и для других судостроительных заводов РФ.

Александр Гончаров, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Ярославской областной думы:

- Региональная локализация - это не административное решение. Потому что здесь принципиальными остаются вопросы качества, цены, сроков, логистики. И здесь надо соревноваться, искать новые технологии, выходить на стартапы, которые в судостроении сегодня возможны. Тем самым мы можем решать проблемы по прибыли, загрузке, заработной плате. Ключевой момент - наличие у судостроительных предприятий собственной проектной базы. Это супервозможности для Ярославской области, потому что мы через эти механизмы можем подключать к проектам наши региональные производства. Причем не только крупные, но также средние и малые предприятия с серьезным потенциалом и хорошим оборудованием. Наша задача - создавать условия для развития местной промышленности, и принципиально важно, чтобы это развитие и рост объемов производства сопровождались ростом прибыли, фонда заработной платы и количества рабочих мест.