28 июля депутаты Мосгордумы прокатились на велосипедах по создаваемому парку "Яуза". Посмотреть, как благоустраивается новое место отдыха, они пригласили жителей и авторов проекта реконструкции парка.

Парк "Яуза" проходит по берегам одноименной реки от Северного Медведкова до Ростокинского акведука и Сокольников. "В планах обустроить участки парка в районе Отрадное на улицах Мусоргского и проезде Дежнева, а также вдоль Северодвинской улицы. И сделать самый длинный веломаршрут и пешеходно-тропиночную сеть - от МКАДа до Сокольников", - рассказал директор "Яузы" Александр Сапронов.

Понравились участникам заезда сделанные в прошлом году набережные реки, обилие скамеек и спортивных зон, детских площадок, а также амфитеатр под открытым небом "Певческое поле". "Остались небольшие недоделки, которые легко исправить, - делится с "РГ" впечатлениями председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Отмечу, что не хватает парковок для велотранспорта. Есть замечания к некоторым участкам велодорожки, например, возле популярного родника настолько крутой поворот, что велосипедисты легко могут столкнуться с пешеходами и мамами с колясками. Это нужно будет исправить. Также по просьбам жителей будут открыты туалеты, кафе, новые пикниковые точки".

Как отметил Шапошников, уникальность нового парка в том, что большая его часть - это природоохранные территории, которые нужно сохранить, развивая инфраструктуру и прислушиваясь к мнению жителей, а их в прилегающих районах более 800 тысяч.

Автор концепции парка Кирилл Теслер поделился с "РГ" некоторыми идеями дальнейшего благоустройства. "Одну из них подсказали жители - сделать реку судоходной. Корабли по ней не поплывут, но жители смогут покататься на лодках, катамаранах, сапбордах, - говорит он. - От МКАДа до Ботанического сада река вполне пригодна для катания. Сейчас мы прорабатываем вопрос о создании причалов, спусков, мест хранения спортивного инвентаря".

Еще одной новинкой станет создание дертов - земляных неровностей для занятиях экстремальными видами спорта. Об этом попросили члены клуба велосипедистов. Так же через реку проще станет переходить, по проекту Теслер собирается перекинуть через Яузу три моста в районе Отрадное и Южное Медведково.