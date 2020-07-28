Что дал российской экономике кризис, вызванный эпидемией? Предлагаю посмотреть на ситуацию именно в таком ракурсе - не на убытки, а на возможности.

Безусловно, увеличилась клиентоориентированность компаний. Выиграл тот, кто сумел быстро перестроиться на онлайн-формат и остаться частью жизни людей. Например, так поступили кулинарные школы и небольшие шоурумы, имеющие постоянных клиентов. Кто-то сделал ставку на продажи масок и антисептиков. Да, по мере снижения заболеваемости объемы реализации упали, упала прибыль. Раньше маленький тюбик антисептика стоил 200 рублей, теперь 100. Но торговля в этой сфере все еще держится на плаву.

В состоянии ожидания пребывают в регионах рестораны и гостиницы. Сами эти сферы бизнеса не потеряли актуальности. Просто психология людей изменилась, многие все еще боятся общественных мест, избегают скопления народа.

Однако для предпринимателей временная "заморозка" - шанс что-то поменять. Обучить персонал, привлечь новых высококвалифицированных специалистов, провести структурную реорганизацию. Операторы каршеринга использовали перерыв в один-два месяца, чтобы обновить автопарк, провести плановый ремонт машин. И летом этот бизнес стартовал с любопытными предложениями для клиентов - в частности, в VIP-сегменте. Кризис стал точкой роста и для фермерских хозяйств. Спрос на экопродукцию и прежде был высок, а пандемия заставила людей обращать еще больше внимания на свое здоровье.

Постоянно сталкиваясь по работе со стартапами, вижу, что эта сфера немного просела. Люди боятся инвестировать в новое, так как никто не знает, будет ли "вторая волна" эпидемии и насколько она окажется серьезной. Инвесторов меньше. Но хорошие идеи и сейчас выстреливают, находят финансирование.

Для предпринимателей временная "заморозка" - шанс что-то поменять

Россия еще не перешла на этап, благоприятный для развития стартапов. Опытные инвесторы, которые обычно входят в новые перспективные проекты, пока не вернулись к работе на привычных оборотах. По моим наблюдениям, среди таких предпринимателей только два из десяти готовы вкладывать средства в стартапы именно сейчас. Это связано и с сокращением потребительской способности, и с переходом к рынку ценных бумаг, и с закрытием границ, и с обычным желанием переждать общую турбулентность. Я предполагаю, что инвестиционный рынок, направленный на стартап-развитие, начнет возвращать позиции в сентябре. При этом государственные инвестиции возобновились в штатном режиме уже на втором этапе снятия "антивирусных" ограничений.

Какие ниши сегодня перспективны? IT-индустрия, работа с ценными бумагами, образование, кофейни… Как правило, большинство проектов у начинающих предпринимателей как раз укладывается в текущие тренды. На данном этапе нашего "постпандемийного" развития продолжают развиваться IT-проекты. Растет количество самозанятых. Это вызвано общими потребностями рынка в снижении расходов, увеличении продаж, помощи бизнесу… Высоко котируются те, кто умеет продавать и давать гарантии качества своих услуг. Но, мне кажется, многие предприниматели пока просто не спешат стартовать, ждут более удачного момента для выхода на рынок. Во-первых, не все рынки восстановились после весеннего "проседания", во-вторых, лето в России - период отпусков и всеобщего спада рабочей активности.

Между тем инвестиционный рынок для стартапов именно сейчас находится в наиболее благоприятном состоянии. Помимо "официальных" инвесторов, которые заявляют о себе именно в таком ключе, возможности для вложения средств появляются и у других компаний, у держателей кэша. Однако сейчас инвестор стал более требовательным к готовности проекта, который ему пытаются "продать". Хорошей идеи и планов - мало, нужно полностью проработать вопрос выхода на рынок, описать компетенции и гарантии.

Сейчас у компаний нет острой нужды в SММ, но есть потребность в масштабировании бизнеса

Отмечу, что сейчас стирается грань между московским рынком и региональными. Все чаще работа за пределами столицы оказывается выгоднее. Отсюда и готовность инвесторов поддерживать проекты в регионах - с возможностью масштабирования на российский и международный рынок. Также многие инвесторы заинтересованы в проектах, которые можно изначально запускать как международные. Но для этого необходимо полноценное открытие границ.

Что привлекательно в период "коронакризиса" для инвесторов? Пожалуй, внимание привлекают не столько конкретные ниши, сколько "заточенность" конечного продукта на решение актуальных проблем. Например, сейчас у компаний нет острой нужды в SMM, но есть потребность в масштабировании бизнеса и целевом предложении продукта за пределами "домашнего" региона. Очевидна потребность в оптимизации процессов, в этом направлении тоже можно развернуть свой стартап.

В плюс сегодня работают онлайн-ретейлеры и онлайн-школы, доставка еды и прочий курьерский бизнес. Хорошо идет продажа товаров для профилактики ОРВИ и гриппа, для личной гигиенической защиты. Развиваются онлайн-кинотеатры, интернет-провайдеры, появляются новые проекты в соцсетях и на сайтах знакомств.

Рынки, которые понесли наибольшие потери из-за противоэпидемических мер, скоро вернутся на старые позиции. Людей будет интересовать и туризм, и походы в рестораны/театры/кино, и авиаперелеты, и стритфуд, и концерты… Так что стартапы возможны и здесь. Но надо понимать, что у инвестора будут повышенные требования к результатам. Придется учесть и падение покупательной способности, и фактор сезонности, и социальные ограничения, которые останутся с нами надолго.