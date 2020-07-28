Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе

На юго-западе Москвы пассажир автобуса напал с ножом на другого пассажира. Пострадавший впал в кому, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ссора началась, как это обычно бывает, из-за пустяка. Одному пассажиру показалось, что другой невежливо толкнул его, проходя по салону. Перепалка продолжилась и после того, как оба вышли на остановке.

В ходе конфликта первый пассажир достал предмет, похожий на нож, и воткнул его в живот оппоненту.

Пострадавший доставлен в больницу, он находится в коме. А нападавшего - 64-летнего пенсионера - задержала полиция. Заведено уголовное дело.