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28.07.2020 17:38
Рубрика: Происшествия

Москвич попал в кому из-за конфликта с пенсионером в автобусе

Текст: Ирина Рыбникова

На юго-западе Москвы пассажир автобуса напал с ножом на другого пассажира. Пострадавший впал в кому, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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Ссора началась, как это обычно бывает, из-за пустяка. Одному пассажиру показалось, что другой невежливо толкнул его, проходя по салону. Перепалка продолжилась и после того, как оба вышли на остановке.

В ходе конфликта первый пассажир достал предмет, похожий на нож, и воткнул его в живот оппоненту.

Пострадавший доставлен в больницу, он находится в коме. А нападавшего - 64-летнего пенсионера - задержала полиция. Заведено уголовное дело.

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