Москвичам выплатили 3,8 млрд рублей по программе страхования жилья

За 25 лет действия городской программы страхования жилья в Москве было выплачено 3,8 млрд рублей компенсаций, а число страховых случаев превысило 200 тысяч. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сейчас в программе участвуют более 2,5 млн москвичей. Только с начала 2020 года городскую страховку по различным происшествиям получили 1,5 тысячи семей. Правительство Москвы и страховые компании, участвующие в программе, выплатили горожанам около 61 млн рублей", - рассказал он.

Ефимов напомнил, что программа работает с 1995 года при поддержке мэрии и покрывает самые распространенные риски. Страховые полисы защищают жилье горожан от стихийных бедствий, пожаров, любых взрывов и коммунальных аварий. Самый крупный ущерб, по статистике, наносят как раз пожары. За время действия программы страховыми случаями признали более 10 тысяч возгораний в квартирах, а общая сумма выплат составила почти 500 млн рублей.

На днях, к примеру, страховые выплаты получили владельцы двух квартир на Магнитогорской улице и Варшавском шоссе, в которых в мае этого года случились пожары. Общий размер компенсации - почти 700 тысяч рублей. "В обеих квартирах серьезно пострадали окна, двери, полы, окраска стен и обои, коммуникации. Жители этих квартир платили ежемесячно чуть более ста рублей, а теперь страховка поможет им восстановить свои жилища", - объясняет руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Одна из самых больших выплат по программе тоже была сделана по причине пожара. Возгорание произошло в декабре 2017 года в трехкомнатной квартире на улице Шолохова, размер компенсации тогда составил 692 тысячи рублей. По словам Ефимова, в год страховой платеж за квартиру составляет порядка 1,3 тысячи рублей, что в пять раз меньше коммерческих аналогов, которые в среднем стоят от 5 тысяч рублей ежегодно.

Страховые полисы защищают жилье горожан от стихийных бедствий, пожаров, любых взрывов и коммунальных аварий

"Чтобы стать участником программы, не нужно идти в офис страховой компании и заключать соответствующие договоры, - говорит Гаман. - Достаточно ежемесячно оплачивать страховку вместе с жилищно-коммунальными услугами в едином платежном документе - в бумажном или электронном виде, на портале mos.ru, в онлайн-сервисах банков и страховых компаний. Оформить квитанцию для оплаты страхового взноса теперь можно на сайте центра имущественных платежей и жилищного страхования".

Гендиректор центра Дмитрий Ковалев добавил, что страховая стоимость жилья регулярно увеличивается. В этом году она выросла на 5% и достигла 44 тысяч рублей за один квадратный метр.

Кстати

Страховые платежи по льготному городскому тарифу составляют 1,96 рубля за квадратный метр, их можно вносить раз в год или ежемесячно, разбив сумму на 12 равных частей. Застраховать квартиру или комнату может практически любой владелец или наниматель жилья в московском многоквартирном доме. Подробности можно узнать на портале мэрии mos.ru и сайте gcgs.ru городского центра имущественных платежей и жилищного страхования.