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28.07.2020 11:06
Рубрика: Общество

Названы самые популярные и необычные имена детей в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самыми популярными именами, которыми жители столицы называли своих новорожденных детей, в июне остались Александр и София. Среди самых оригинальных имен - Бельчонок. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Московские ЗАГСы вернулись к обычному режиму работы

По данным специалистов московских загсов, в июне мальчиков родилось больше, чем девочек - 52,1% против 47,9%. Мальчикам родители чаще всего давали имя Александр - так назвали 266 малышей. Также в числе популярных остались Михаил, Максим, Дмитрий и Марк. Что касается необычных мужских имен, то это старорусские - Нестор, Святогор, Светозар, Родослав, Доброслав, Пересвет, Елизар, Енисей. В июне также в Москве появились новорожденные с такими редкими именами, как Милан, Дональд, Кай и Киану. Одного мальчика в столице родители назвали Бельчонок, а имена Спартак и Соломон носят два малыша.

Девочек чаще всего называли София (Софья) - этим именем было названо 302 малышки. В топ-5 женских имен также вошли Мария, Анна, Алиса и Ева. Из необычных: Лада, Марфа, Рада и Любава.

Кстати, самым популярным отделом ЗАГС для регистрации рождения в июне стал орган ЗАГС Москвы N68 районов Можайский и Кунцево в центре госуслуг "Мои документы" - в нем зарегистрировали рождение 308 москвичей.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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