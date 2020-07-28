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28.07.2020 16:39
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор опроверг данные о массовом заражении свиным гриппом в Москве

Текст: Ольга Игнатова

В Москве нет вспышки свиного гриппа, заявили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Там отмечают, что в СМИ появилась недостоверная информация об этом со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления - Нону Фомкину. В Управлении Роспотребнадзора Москвы заверяют, что данный сотрудник в настоящее время в управлении не работает.

"Утверждение, что в Москве у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп является ложным и не соответствующим действительности", - подчеркивают в Роспотребнадзоре. Сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная: показатель заболеваемости на текущей 30 неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе 2019 года на 38%.

По данным ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве", с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая свиного гриппа выявлено не было.

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