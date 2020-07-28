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28.07.2020 13:14
Рубрика: Экономика

Собянин и Воробьев открыли после реконструкции станцию "Нахабино" на МЦД-2

Текст: Любовь Проценко
В столичном регионе продолжают благоустраиваться станции Московских центральных диаметров. 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли после реконструкции остановочный пункт "Нахабино" МЦД-2 на рижском направлении Московской железной дороги.

Вокзал "Нахабино" - конечная точка диаметра, связывающего поселок Нахабино и город Подольск. По словам Собянина, это важнейшее направление и для столицы, и для Подмосковья. "Хороший подарок ко Дню железнодорожника - в воскресенье праздник, который мы отмечаем как не просто общероссийский, но и городской, потому что миллионы людей перемещаются на пригородном транспорте, - сказал мэр, комментируя открытие нового вокзала. - Если бы этого не было, я думаю, наступил бы коллапс".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин открыл после реконструкции станцию "Сетунь" на МЦД-1

Поездки для москвичей и жителей Подмосковья с вводом нового вокзала стали значительно комфортнее. Его общая площадь - 8,9 тысяч кв. м, в то время как даже залы ожидания столичного Ярославского вокзала не более двух тысяч "квадратов". Почти втрое выросла и пропускная способность станции "Нахабино". Но главное даже не это. "Если не каждый месяц, то ежеквартально мы открываем какую- нибудь новую станцию, - заметил Андрей Воробьев.- Для нас это принципиально важно, чтобы любое передвижение было для людей комфортным. Я хотел бы поблагодарить строителей. Все сдано в срок".

Собянин напомнил, что с момента открытия МЦД прошел всего год, а столица вместе с Подмосковьем и ОАО РЖД построила уже 13 новых вокзалов. Впереди в ближайшее время по его словам сооружение еще 14. К 2024 году количество станций на Московских центральных диаметрах увеличится до 66.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров отметил, что железная дорога перестраивается под пассажира - поезда МЦД следуют каждые 10 минут. Большое внимание железнодорожники уделяют так же безопасности, и внедрению современной системы управления. На строительство они потратили уже 4 миллиарда рублей. "Мы создали уникальный вид транспорта, и некоторые коллеги из-за рубежа мне завидуют как железнодорожнику, говоря, что у меня хорошие партнеры", - сказал Олег Белозеров. Работы по реконструкции станции "Нахабино" РЖД сумели организовать круглосуточно по специальной технологии. Движение поездов при этом не останавливалось.

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