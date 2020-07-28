Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

Мэр столицы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса двум предприятиям - благодаря этому они получат право на налоговые льготы. В частности, ставка налога на прибыль для них будет снижена с 17% до 12,5%. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума городского правительства.

Новый статус получили государственное научно-производственное предприятие "Регион" и научно-технический центр "Бакор". Первое занимается разработкой высокоточного вооружения морского и авиационного базирования, а второе производит уникальную фильтрующую керамическую продукцию.

"Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы присвоен проекту создания технопарка "ЗИЛ", - рассказали в пресс-службе. - На земельных участках площадью 3,97 га планируется строительство новых и реконструкция существующих капитальных объектов общей площадью 80,7 тыс. кв. м. для размещения предприятий малого и среднего бизнеса".

В новом технопарке смогут работать высокотехнологичные компании, занятые в сферах микроэлектроники, производства автокомпонентов, информационных технологий и научных исследований.