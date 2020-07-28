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28.07.2020 21:52
Рубрика: Происшествия

Суд начнет рассмотрение дела младшей из сестер Хачатурян 10 августа

Текст: Иван Егоров

Бутырский районный суд проведет первое слушания по существу в отношении младше из сестер Хачатурян 10 августа. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Бутырского суда Ирина Минкина, суд во время предварительного слушания по вторник удовлетворено ходатайство стороны защиты о рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Кроме того, по ее словам, сами слушания пройдут в закрытом режиме. Младшая из сестер на момент совершения убийства отца была признана экспертизой невменяемой. Во время рассмотрения дела по существу суд решит, применять ли в отношении нее такую меру как принудительное лечение.

Предварительные слушания по делу двух старших сестер по обвинению в убийстве отца начнутся 31 июля в Мосгорсуда.

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