Сервисы доставки, бухгалтерские услуги, аптеки и медицинские лаборатории расширили свою сеть на фоне "антивирусных" ограничений в экономике. Новые игроки выходят на рынок под проверенными брендами, покупая франшизы успешных проектов. По прогнозу Российской ассоциации франчайзинга, этот рынок в 2021 году может вырасти почти на четверть за счет малых и средних предприятий. Какие ниши считаются перспективными и что отличает качественную франшизу от лохотрона, выясняла "РГ".

В целом по стране эпидемия COVID-19 "скосит" примерно пятую часть компаний, которые прежде работали по франшизе. Прежде всего это коснется общепита и туристического бизнеса, рассказал в интервью "РГ" директор ассоциации Юрий Михайличенко. Вместе с тем спрос в сфере услуг восстановится быстро, а значит, салоны красоты, фитнес-центры, химчистки и непродовольственные магазины смогут продолжить развитие. В период самоизоляции подскочил спрос на франшизы детских языковых центров и услуг для бизнеса, добавил эксперт.

Бесспорный бум случился в сфере доставки, поскольку подвозить товары до двери пришлось даже тем, кто всегда делал ставку на личный контакт с клиентами "на своей территории". И пока одни предприниматели пробовали себя в роли грузчиков и курьеров, другие вкладывались в готовые сервисы. Спрос на бизнес в сфере e-grocery стал ажиотажным, отметил управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов igooods Григорий Кунис:

- За пять лет мы открылись по модели франчайзинга в 11 городах. А с начала марта получили более 500 заявок на франшизы из разных регионов России - это в десять раз больше, чем в докоронавирусное время. Максимальный спрос пришелся на апрель. Франшизы, которые запустились в регионах во время пандемии (и одновременно падения рубля), окупались за один-два месяца вместо обычных 6-12 месяцев. Всего с начала 2020 года наш сервис стал доступен в 30 городах, до конца декабря планируем открыть еще более 20 филиалов. Заявки поступают не только из миллионников, но и из сравнительно небольших населенных пунктов, где проживает 150-300 тысяч жителей (например - Пятигорска и Стерлитамака). В Воронеже igooods открылся в конце апреля, когда спрос на доставку продуктов вырос в 15 раз.

Всплеск интереса к франшизам подтвердил и воронежец Роман Кубанев, чья УК помогает партнерам открывать аптеки с нуля или модернизировать готовые объекты под брендом "Фармия":

Рынок франчайзинга в 2021 году может вырасти почти на четверть за счет малых и средних предприятий

- К середине лета мы фактически выполнили годовой план по приросту бизнеса во франчайзинге. И дальше прогнозируем уверенный рост. Впрочем, такая динамика связана не столько с пандемией, сколько с новациями в законодательстве. С 1 июля стало невозможным применение ЕНВД при розничной продаже лекарств, подлежащих обязательной маркировке. Этот режим ранее использовали многие аптеки, относящиеся к малому бизнесу, и для них изменения стали болезненными. Отсюда и стремление коллег по всей России примкнуть к более крупным сетям. Недавно мы, например, открыли аптеку в Пскове.

В последнем рейтинге франшиз в топе были пиццерия "Папа Джонс" и несколько других представителей HoReCa, но по итогам года статистика может измениться, считает гендиректор коммуникационного агентства PR Partner (Москва) Инна Анисимова.

- Общепит и так был ограничен многими требованиями, теперь стало еще сложнее. Сейчас точно не стоит туда рваться. Может выстрелить туризм, нестандартные путешествия, - предположила Анисимова. - В 2019-м я сама инвестировала в капсульный отель сети Log Inn, диверсифицировала вложения. Коронавирус свел доходы под ноль, но продавать долю пока не планирую. Инвестиции в чужой бизнес - это, во-первых, способ увеличить капитал. Во-вторых, возможность развиваться, узнавать о ситуации на рынках, вдохновляться чужими идеями. И наконец, шанс поддержать коллег-предпринимателей.

Тем временем

После ослабления режима самоизоляции в Центральной России почти в два раза выросли обороты у спортивных магазинов и турагентств, которые наконец вернулись к привычному формату работы. Об этом говорит анализ обезличенных данных о платежах с карт "МТС Банка" и покупках в магазинах, подключенных к сервису "МТС Касса". Июньские показатели сравнили с майскими.

У продавцов товаров и услуг во всех категориях средний оборот вырос на 27 процентов. При этом у химчисток он увеличился на 89 процентов, аптек и магазинов одежды и обуви - более чем на 70. Активный прирост поступлений от клиентов в целом по ЦФО был отмечен в салонах красоты, магазинах автотоваров и техники, косметики и товаров для дома.

В Воронежской области наибольший - двукратный - прирост числа транзакций показали юридические консультации. Также повышенным интересом жителей региона пользовались копицентры и химчистки, где платежей стало на 60 и 52 процента больше. Воронежцы стали активнее тратиться на авиабилеты и каршеринг, сувениры, одежду и обувь. Небольшой, но приятный рост количества покупок (на уровне 14-17 процентов) отмечен также в магазинах техники и книг. А вот интерес населения к супермаркетам упал. Количество транзакций в них за июнь снизилось на 36 процентов. Впрочем, это можно объяснить эффектом высокой базы: в последний месяц весны из-за обилия выходных и праздников люди традиционно "спускают" больше денег на еду.

Что должен знать франчайзи?

Алексей Башук, управляющий партнер "Башук Чичканов, юридическая фирма" (Курск), патентный поверенный РФ № 2151

Первое, на что стоит обращать внимание при выборе франшизы, - это предмет договора. Именно в этом разделе будет указано, что именно продает нам франчайзер.

По-хорошему, франчайзер должен заключать договор коммерческой концессии. По нему фирма передает вам право работать под своим товарным знаком - брендом, зарегистрированным в Роспатенте. В договоре, который может занимать несколько десятков страниц, прописаны конкретные обязательства - по передаче документов, рекламе, обучению сотрудников и выстраиванию бизнес-процессов.

Некоторые заключают с франчайзи договор комплексной предпринимательской лицензии. Это более-менее нормальный вариант. Но надо смотреть, чтобы у компании-франчайзера был зарегистрирован торговый знак. Иначе может оказаться, что бренд франшизы ей на самом деле не принадлежит. Допустим, я из Курска без регистрации товарного знака продаю франшизу в Воронеж, а такое же название зарегистрировано как товарный знак незнакомым мне предпринимателем из Костромы. Товарные знаки действуют на территории всей РФ - получается, я сам нарушаю права владельца, и все мои франчайзи тоже становятся нарушителями. Правообладатель может потребовать с каждого от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. По максимуму не накажут, но тысяч 300-600 могут взыскать.

К сожалению, подчас за франшизой стоит просто договор оказания образовательных услуг в сфере бизнеса. То есть для вас просто проведут семинар или мастер-класс по организации работы предприятия, а дальше вы уже сами, ответственности франчайзер никакой не несет. Иногда покупателям франшиз предлагают договор о "совместном ведении бизнеса". Это тоже сомнительная схема.

Если франчайзер безответственно относится к документам в своем бизнесе, то есть риск, что он небрежен и во всем бизнесе. Либо он открыл дело недавно и сам не во всем разобрался. С таким франчайзером я бы работать не стал.

По моему личному опыту (судя по тем договорам, которые нам присылают для проверки), около десяти процентов франчайзеров - махровые мошенники: просят переводить деньги на "Яндекс.Кошелек", общаются только в скайпе, давят на срочность ("последняя франшиза, покупай быстрее, а то другие заберут!"). Это явно повод остановиться. Нормальный франчайзер будет изучать будущего партнера едва ли не более внимательно, чем тот - его.

Процентов 20 - просто плохие франшизы. У таких компаний бизнес идет плохо, систематизация процессов нулевая… Бывает, собственник даже не может ответить на вопрос: "Чем вы отличаетесь от конкурентов?" Иногда люди пытаются продавать франшизы на еще не запущенный бизнес.

Треть случаев - пограничные: компания развивается нормально, и руководство решает продавать франшизы. Но при этом люди не понимают, что одно дело запустить кафе самому, другое - продавать франшизы кафе. Это совершенно другой сегмент со своими правилами. Иногда бизнес даже разбивают на два юрлица: условно, ООО для кафе и головная УК для франчайзинга. Каждая структура имеет свой штат, возможно, даже офисы в разных местах. А предприниматели пытаются замкнуть все на себе: и кофейней управлять, и франшизы продавать.

Примерно пятая часть историй - это когда владелец успешного бизнеса вдумчиво подходит к выходу на франчайзинг. Регистрирует торговый знак, выверяет договор. Например, так поступил один мой доверитель - владелец бара в Новосибирске, который работает пять-шесть лет. Он попросил составить ему правильный договор, еще не продав ни одной франшизы. В таких бизнесах условия сотрудничества будут лучше, чем там, где торговля франшизами поставлена на поток.

У десяти процентов франчайзеров все отлично и с основным бизнесом, и с франшизами. И они тщательно отбирают новых партнеров, понимая, что если франчайзи совершит ошибку и пойдут негативные отзывы, то это испортит имидж компании. А добросовестному франчайзеру это невыгодно, ведь он зарабатывает скорее с роялти, чем с паушальных взносов.

Наконец, оставшиеся десять процентов - это титаны франчайзингового бизнеса вроде McDonald"s или KFC. Между ними и остальными игроками рынка - гигантский разрыв. С документами там наверняка проблем не будет, но чтобы запустить "элитную" франшизу, потребуется инвестировать несколько десятков миллионов рублей и провести огромную работу.

Обобщая, можно сказать, что треть франшиз, с которыми я сталкивался, - это неблагополучные истории бизнеса, еще треть - истории рискованные именно с точки зрения покупки франшизы. Остальным франчайзерам можно было доверять.

Потенциальные франчайзи, которые к нам обращаются, в основном выбирают то, что не требует глубокой специализации: магазины, барбершопы, клининговые компании, автомойки, автомагазины, компьютерные клубы. И это естественно. Самая большая проблема франшиз в том, что в них сложно выстроить систему контроля качества. Например, некоторые юридические компании продают свои франшизы. Да, это позволяет увеличить объемы продаж, но количество не всегда равносильно качеству. И я, например, не стану делать франшизу своей фирмы, которая занимается интеллектуальной собственностью: товарными знаками, патентами, договорами. Нам проще из Курска работать с доверителями по всей стране, чем поручать это коллегам на местах, не имея возможности лично просматривать, что и как они делают.