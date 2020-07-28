Новости

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:03

Рынок в ожидании

Текст: Иван Макаренко (руководитель направления франчайзинга сервиза заказа такси "Везет")
Российская газета - Экономика Центрального округа № 164(8218)
Период самоизоляции заставил предпринимателей пересмотреть свои планы на развитие и инвестиции. На рынке готового бизнеса больше всего (по средним оценкам - на 37 процентов) упал спрос на предприятия в офлайн-торговле, оказании услуг населению, в общепите и туриндустрии. В сфере отдыха и развлечений он просел на 28 процентов. Такое же падение показали сферы строительства и производства.

Логично, что количество объявлений о продаже бизнеса в этот период, наоборот, выросло (в среднем на 15 процентов), а цена предложения снизилась - от четырех до 28 процентов.

Фото: Татьяна Кравченко
Как режим ограничений повлиял на рынок готового бизнеса в Сибири

И, хотя многие эксперты говорят о скором возвращении рынка к "довирусным" показателям, я в этом очень сомневаюсь. Структура, форма потребления и зарабатывания денег изменились. Сферы бизнеса, которые считались традиционными для экономики, могут совсем исчезнуть.

Тем, кто потерял свой бизнес или оказался на грани банкротства, приходится быстро переключаться на новые для себя направления. Как мне видится, покупка готового бизнеса не решает всех вопросов. Невозможно купить знания и опыт. Поэтому рост можно прогнозировать не в купле-продаже, а в сфере франчайзинга в актуальных отраслях.

Весной франчайзинговые сети потеряли около 15 процентов своих партнеров - владельцев франшиз. Сильнее всего пострадала непродуктовая розница, связанная с закупками в валюте. Она же оказалась самой сложной в плане переговоров о предоставлении арендных каникул. В итоге около трети франчайзи предпочли прекратить деятельность.

Регионы реагируют на ситуацию по-разному. Центральная Россия показала небольшое снижение активности - в пределах 15 процентов от "докарантинных" показателей. Москва потеряла 23 процента, а Санкт-Петербург - все 35.

Весной франчайзинговые сети потеряли около 15 процентов партнеров

Города с населением до 400 тысяч человек "просели" меньше, чем крупные. Это, безусловно, зависит от уровня скепсиса к пандемии.

Многие франчайзеры, пытаясь сохранить хоть какую-то динамику развития, устраивают акции и распродажи франшиз. Но большинство сегодняшних заявок - это "игра на перспективу". На сделку прямо сейчас готовы выходить только инвесторы, которым срочно необходимо переориентировать освобождающееся помещение, или действующие франчайзи, которые столкнулись с остановками поставок товара или услуг.

Фото: Istock
Рынок франчайзинга будет расти за счет малого бизнеса

Какие рынки франчайзинга перспективны на данный момент? На четверть увеличился спрос на франшизы небольших форматов супермаркетов. Многократно - на франшизы, связанные с банкротством и микрозаймами: во время кризиса эти сферы всегда показывают рост. Продолжают набирать популярность франшизы аптек, количество заявок на них в апреле 2020-го было втрое больше, чем годом ранее. Вырос спрос на франшизы сервисов доставки товаров. Спрос в общепите сместился в сторону проектов, которые позиционируют себя как сети с сильной доставкой. Наконец, почти не сократилось число заявок на франшизы алкогольной продукции и разливного пива, но вот спрос в этом сегменте не вырос.

Что касается франчайзинга такси, то он, с одной стороны, движется в общем русле: продажа франшиз снизилась в разы, многие игроки уменьшили размер роялти. С другой стороны, сам рынок очень перспективен. Во-первых, оказание этой услуги на фоне самоизоляции не приостанавливалось. Во-вторых, такси уже скорее IT-бизнес, что делает его привлекательным для инвесторов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу