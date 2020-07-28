Период самоизоляции заставил предпринимателей пересмотреть свои планы на развитие и инвестиции. На рынке готового бизнеса больше всего (по средним оценкам - на 37 процентов) упал спрос на предприятия в офлайн-торговле, оказании услуг населению, в общепите и туриндустрии. В сфере отдыха и развлечений он просел на 28 процентов. Такое же падение показали сферы строительства и производства.

Логично, что количество объявлений о продаже бизнеса в этот период, наоборот, выросло (в среднем на 15 процентов), а цена предложения снизилась - от четырех до 28 процентов.

И, хотя многие эксперты говорят о скором возвращении рынка к "довирусным" показателям, я в этом очень сомневаюсь. Структура, форма потребления и зарабатывания денег изменились. Сферы бизнеса, которые считались традиционными для экономики, могут совсем исчезнуть.

Тем, кто потерял свой бизнес или оказался на грани банкротства, приходится быстро переключаться на новые для себя направления. Как мне видится, покупка готового бизнеса не решает всех вопросов. Невозможно купить знания и опыт. Поэтому рост можно прогнозировать не в купле-продаже, а в сфере франчайзинга в актуальных отраслях.

Весной франчайзинговые сети потеряли около 15 процентов своих партнеров - владельцев франшиз. Сильнее всего пострадала непродуктовая розница, связанная с закупками в валюте. Она же оказалась самой сложной в плане переговоров о предоставлении арендных каникул. В итоге около трети франчайзи предпочли прекратить деятельность.

Регионы реагируют на ситуацию по-разному. Центральная Россия показала небольшое снижение активности - в пределах 15 процентов от "докарантинных" показателей. Москва потеряла 23 процента, а Санкт-Петербург - все 35.

Весной франчайзинговые сети потеряли около 15 процентов партнеров

Города с населением до 400 тысяч человек "просели" меньше, чем крупные. Это, безусловно, зависит от уровня скепсиса к пандемии.

Многие франчайзеры, пытаясь сохранить хоть какую-то динамику развития, устраивают акции и распродажи франшиз. Но большинство сегодняшних заявок - это "игра на перспективу". На сделку прямо сейчас готовы выходить только инвесторы, которым срочно необходимо переориентировать освобождающееся помещение, или действующие франчайзи, которые столкнулись с остановками поставок товара или услуг.

Какие рынки франчайзинга перспективны на данный момент? На четверть увеличился спрос на франшизы небольших форматов супермаркетов. Многократно - на франшизы, связанные с банкротством и микрозаймами: во время кризиса эти сферы всегда показывают рост. Продолжают набирать популярность франшизы аптек, количество заявок на них в апреле 2020-го было втрое больше, чем годом ранее. Вырос спрос на франшизы сервисов доставки товаров. Спрос в общепите сместился в сторону проектов, которые позиционируют себя как сети с сильной доставкой. Наконец, почти не сократилось число заявок на франшизы алкогольной продукции и разливного пива, но вот спрос в этом сегменте не вырос.

Что касается франчайзинга такси, то он, с одной стороны, движется в общем русле: продажа франшиз снизилась в разы, многие игроки уменьшили размер роялти. С другой стороны, сам рынок очень перспективен. Во-первых, оказание этой услуги на фоне самоизоляции не приостанавливалось. Во-вторых, такси уже скорее IT-бизнес, что делает его привлекательным для инвесторов.