Фотографии, видео, дневники, талисманы и сувениры войдут в коллекцию музея самоизоляции, который откроется в Москве уже осенью. Экспонаты собирают сами москвичи, пережившие пандемию и готовые поделиться не только воспоминаниями о весне 2020 года, но и личными вещами. Копить их будет Музей Москвы.

Почти за три месяца изоляции горожане научились жить по-новому: деловые встречи и вечеринки онлайн, эксперименты на кухне, занятия спортом на дому. Кто-то погрузился в творчество, кто-то - в панику, для кого-то время карантина стало продуктивным, а кто-то не смог продолжить работать или учиться. "Мы хотим задокументировать истории и собрать артефакты разных людей, чтобы рассказать потомкам о периоде пандемии", - рассказала "РГ" Тамара Великоднева, менеджер цифровых проектов Музея Москвы.

Экспонатами могут стать пропуска на перемещение по городу, кулинарные книги, фотографии натюрморта с кольраби или фикуса, самодельные маски, рисунки и стихи, словом, все, что ассоциируется с ковидом. В дар музею можно передать даже вещи, которые помогли пережить самоизоляцию, например фартук, пижаму, настольные игры или кофемашину.

В собрание нового музея уже попал коврик для йоги. "Он вошел в мою жизнь так же быстро, как и вышел из нее по окончании режима изоляции, - признается Андрей. - Лежащий на шкафу, теперь он вызывает одновременно и желание вернуться к спорту, и забыть то время, что нас связывало".

Экспонатом музея может стать все, что ассоциируется с ковидом

В коллекцию попал и фотодневник профессионального фотографа Марии. Для москвички выбор занятия на изоляции был очевиден. "Первые недели затворничества были очень тяжелыми. Чтобы не скатиться в полное отчаяние я начала вести фотодневник. Когда мозг занят поиском креативного решения - проблема пандемии отходит на задний план. Так, я смогла перенести улицу в спальню, построив свою первую камеру-обскуру. Я позволила себе превратить будни в сказочную игру", - рассказала девушка.

Принять участие в создании экспозиции могут все желающие: прислать фотографии, видео, рассказы или аудиозаписи можно по электронной почте isolation@mosmuseum.ru или через форму на сайте музея.