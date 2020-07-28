В Москве завершился проект для подростков "Лето моей карьеры"

В столице подошел к завершению проект для подростков "Лето моей карьеры". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Участниками проекта в онлайн-формате стали порядка тысячи подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

"Москва - это город возможностей, город самореализации. И наши усилия направлены на то, чтобы обеспечить достойный старт карьеры молодежи. Проект "Лето моей карьеры" позволяет ребятам определить вектор эффективного профессионального развития с учетом их личностных особенностей. Участниками программы стали порядка тысячи подростков от 14 до 17 лет", - рассказала Ракова.

"За три недели обучения, которое прошло в онлайн-формате, ребята приобрели новые знания и навыки, встретились с успешными людьми и даже разработали собственные проекты, которые в дальнейшем будут использоваться для занятий в семейных центрах города", - отметила она.

Программа проекта включала девять профильных школ, участники которых смогли примерить на себя одну из девяти специальностей - фотографа, IT-специалиста, видеоблогера, юриста, лидера-предпринимателя, копирайтера, менеджера по продажам, финансиста и комьюнити-менеджера.

Смогли подростки познакомиться и с основными компетенциями, которые необходимы сегодня каждому, кто хочет легко адаптироваться в любых ситуациях: коммуникабельностью, умением анализировать информацию, работать в команде и с цифровыми технологиями. Чтобы проверить свои навыки общения, научиться контролировать эмоции, понять свои желания и профессиональные стремления, школьники посещали онлайн-вебинары по самопрезентации, ответственности, сотрудничеству и эмоциональному интеллекту.

Ежедневно более 100 наставников поддерживали ребят в профильных школах. За три недели прошло более 40 занятий.