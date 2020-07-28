В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната

В одной из многоэтажек Рязани обвалился пол в ванной комнате. При обрушении межэтажного перекрытия в жилом доме на улице Вокзальной никто не пострадал, сообщили в прокуратуре Рязанской области.

- Это старый дом. Когда-то он был общежитием, потом его переделали под квартиры. Обвалился пол в душевой комнате. По предварительным данным, причиной ЧП стал износ деревянного перекрытия, - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Юлия Ромашкина. Ведомство начало проверку по факту аварии.

В целях безопасности из здания было эвакуировано 50 человек.