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28.07.2020 11:37
Рубрика: Культура

Звезды "Русского Радио" впервые спели на сцене "Лужников" перед зрителями в авто

25 июля в Олимпийском комплексе "Лужники" состоялся один из самых необычных концертов за всю историю проекта "Звезды Русского Радио". В связи с ограничениями, направленными на борьбу с вирусом, зрители смотрели выступление своих кумиров из авто, а вместо аплодисментов в этот день звучали громкие клаксоны. Выступление "Звезд Русского Радио" стало заключительным аккордом в летнем проекте Live & Drive.
Фото: Предоставлено пресс-службой "Русского радио" Фото: Предоставлено пресс-службой "Русского радио"
Фото: Предоставлено пресс-службой "Русского радио"

На сцену Олимпийского комплекса "Лужники" вышли: Николай Басков, Ани Лорак, Владимир Пресняков, Ёлка, Дима Билан, Сергей Лазарев и другие артисты.

Ведущим вечера стал диджей "Русского Радио" Максим Привалов. За кулисами шоу звезды поздравили "Русское Радио" с приближающимся 25-летием. Юбилей станция отмечает 2 августа.

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