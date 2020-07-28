Звезды "Русского Радио" впервые спели на сцене "Лужников" перед зрителями в авто

25 июля в Олимпийском комплексе "Лужники" состоялся один из самых необычных концертов за всю историю проекта "Звезды Русского Радио". В связи с ограничениями, направленными на борьбу с вирусом, зрители смотрели выступление своих кумиров из авто, а вместо аплодисментов в этот день звучали громкие клаксоны. Выступление "Звезд Русского Радио" стало заключительным аккордом в летнем проекте Live & Drive.

Фото: Предоставлено пресс-службой "Русского радио"