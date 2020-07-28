Гулявцев объявил об уходе с поста главного тренера ХК "Амур"

Александр Гулявцев сообщил, что покинул должность главного тренера хабаровского хоккейного клуба "Амур", выступающего в КХЛ.

Гулявцев возглавил "Амур" в январе 2019 года. Команда под его руководством дважды не смогла выйти в плей-офф КХЛ, завершая регулярный чемпионат за пределами первой восьмерки Восточной конференции.

"Я решил покинуть "Амур" по семейным обстоятельствам. Поговорили с руководством клуба, пришли к общему знаменателю", - сказал Гуляев, чьи слова приводит ТАСС.

Специалист отметил, что в предстоящем сезоне уже вряд ли будет тренировать какую-то из команд.