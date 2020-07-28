На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным

Уникальные урологические операции провели на Сахалине шести новорожденным малышам. Ими руководил главный детский хирург Сибирского федерального округа, профессор Юрий Козлов, который специально приехал в островной регион из Иркутска.

Доктор разработал собственную методику проведения реконструктивных операций детям малоинвазивным способом, с помощью эндоскопического оборудования. Такой подход позволяет избежать серьезных травм во время хирургического вмешательства и реабилитация проходит быстрее. Плюсом является и то, что операция проводится прямо в палате интенсивной терапии, пациента не приходится перемещать.

- Младенца с экстремально низкой массой тела, меньше одного килограмма, нельзя лишний раз тревожить, даже выносить в другое помещение. Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция - прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную. Это требует колоссальной ответственности и высочайшего уровня профессионализма, - прокомментировала главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, младшему из пациентов исполнилось всего 20-дней. Это первый подобный опыт для областных медиков.

- Провели ребенку сложную операцию на почках и мочеточнике, диаметр которого два миллиметра. Чтобы сшить такие структуры, надо обладать ювелирной точностью и передовыми технологиями, - поделился Юрий Козлов.

Ассистировали сибирскому специалисту местные врачи. Профессор отметил, что с ними он давно знаком и контакт в работе сложился прекрасный. Он уверен, что с пациентами после операций все будет хорошо и нарушенные функции восстановятся.