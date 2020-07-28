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28.07.2020 08:21
Рубрика: Происшествия

На забайкальских чиновников завели дело из-за "мертвых душ"

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере завели в отношении директора, заместителя руководителя, главного бухгалтера и бухгалтера регионального филиала одного из забайкальских госучреждений в сфере растениеводства.

Фото: iStock
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Чиновники фиктивно устроили на работу своих родственников и знакомых, чтобы получать за них зарплату. Таким образом они "заработали" больше 1,5 миллиона рублей, которые потратили на личные нужны. Аферу с "мертвыми душами" раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю.

"По местам жительства фигурантов и в их служебных кабинетах проведены обыски", - сообщили правоохранители.

Собраны вещественные доказательства. Расследование продолжается. Устанавливаются личности граждан, согласившихся трудоустроиться в учреждение, тем самым поспособствовав совершению преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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