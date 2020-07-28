У главы Чукотки обнаружили пневмонию

Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали по подозрению на коронавирус. Об этом рассказал сам глава региона на своей странице в Instagram.

"В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования - пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов", - написал Роман Копин.

Госпитализация, по его словам, это "возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов".

Всего на Чукотке выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. 146 пациентов выздоровели, один умер.