Новости

Заработал участок московского метро от "Саларьево" до "Коммунарки" 06:40
В Хабаровском крае откроют девять детских лагерей в августе 06:29
В США мошенник присвоил деньги из антикризисного фонда и купил Lamborghini 06:15
Радиомаяк не сработал на пропавшем в Бурятии самолете 05:50
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране 05:40
На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным 05:35
Военные РФ и Турции провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы 05:30
В морском заповеднике Приморья нашли редкого для РФ полосатого полоза 05:27
Временный президент Боливии вылечилась от СOVID-19 04:55
Более девяти тонн кокаина изъято в Венесуэле на границе с Колумбией 04:36
В Якутии мужчина утонул во время сплава по реке 04:32
Акула напала на женщину вблизи Острова Бэйли 04:30
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа 04:09
Житель Приморья вырастил на участке более 170 кустов конопли 03:47
Трамп выдвинул отставного полковника Макгрегора на пост посла в Германии 03:41
В Антверпене введут комендантский час из-за новых вспышек коронавируса 03:31
Во Владивостоке проверят данные о загрязнении бухты нефтепродуктами 03:26
В Южно-Сахалинске "заминировали" аэропорт 03:22
Трамп: США поделятся вакциной от коронавируса с людьми по всему миру 03:17
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками 02:53
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать с 28 июля 02:48
Экипаж МКС возобновил поиски источника токсичного бензола 02:17
АТОР разъяснила россиянам новые правила въезда в Турцию 01:53
В США объявили о начале третьего этапа испытания вакцины от COVID-19 01:43
Взрывы прогремели на авиабазе к северу от Багдада 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
28.07.2020 06:29
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае откроют девять детских лагерей в августе

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае в августе откроют девять детских оздоровительных и загородных лагерей, сообщила корреспонденту "РГ" министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.

Кравцов: В детских лагерях нет вспышек коронавируса

"По три лагеря заработают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, два в районе им. Лазо и еще один в Амурском районе. До сентября в них отдохнут более 1300 ребят", - рассказала глава ведомства.

Все учреждения уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. Однако лагеря на следующей неделе проверят на соблюдение противоэпидемиологических требований. Также весь персонал будет протестирован на COVID-19.

Наполняемость учреждений составит не более 50 процентов. В одном из лагерей планируется провести смену для детей медицинских работников.

В крае готовят к открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Планируется, что они будут работать в населенных пунктах, где нет больных коронавирусом.

Как отметил врио губернатора Михаил Дегтярев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, решение начать летний отдых было логичным и взвешенным.

"Дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети, которые находятся в организованных группах под присмотром эпидемиологов, воспитателей и педагогов", - подчеркнул Дегтярев.

В регионах Общество Семья и дети Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
АТОР разъяснила россиянам новые правила въезда в Турцию
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году