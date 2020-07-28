В Хабаровском крае откроют девять детских лагерей в августе

В Хабаровском крае в августе откроют девять детских оздоровительных и загородных лагерей, сообщила корреспонденту "РГ" министр образования и науки региона Виктория Хлебникова.

"По три лагеря заработают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, два в районе им. Лазо и еще один в Амурском районе. До сентября в них отдохнут более 1300 ребят", - рассказала глава ведомства.

Все учреждения уже имеют соответствующие заключения Роспотребнадзора. Однако лагеря на следующей неделе проверят на соблюдение противоэпидемиологических требований. Также весь персонал будет протестирован на COVID-19.

Наполняемость учреждений составит не более 50 процентов. В одном из лагерей планируется провести смену для детей медицинских работников.

В крае готовят к открытию и пришкольные оздоровительные лагеря. Планируется, что они будут работать в населенных пунктах, где нет больных коронавирусом.

Как отметил врио губернатора Михаил Дегтярев, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, решение начать летний отдых было логичным и взвешенным.

"Дети без присмотра больше рискуют своим здоровьем, чем дети, которые находятся в организованных группах под присмотром эпидемиологов, воспитателей и педагогов", - подчеркнул Дегтярев.