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Рубрика: Происшествия

В Якутии мужчина утонул во время сплава по реке

Текст: Дина Непомнящая

Во время организованного сплава по реке Лена вблизи одного из островов у села Хатассы утонул 43-летний мужчина.

Фото: Пресс-служба Следкома по Вологодской области
В Вологодской области мужчина и его 13-летний сын утонули в реке

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Саха (Якутия), группа туристов сделала остановку на острове. Во время купания на несанкционированном пляже мужчина ушел под воду. Его вытащили на берег, оказали первую помощь, но спасти не успели.

Следователи ведут проверку по факту происшествия. Устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка действиям организаторов сплава.

Со слов очевидцев, мужчина утонул не просто так. В реке купались несколько детей и участвовавшие в сплаве взрослые за ними следили. В какой-то момент течение начало уносить двух ребят: семилетнего мальчика и 14-летнюю девочку. Их отец бросился на помощь. Детей он спас, а сам выбраться из воды не смог.

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