В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева

Новости

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
В аэропорту Ростова-на-Дону возобновят международные рейсы 13:10
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 13:34
Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева

Текст: Кира Латухина
Действия правоохранительных органов в Хабаровске корректны по отношению к участникам акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, врио главы региона Михаил Дегтярев активно общается с жителями. В Кремле рассчитывают, что он делом докажет заботу о хабаровчанах.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"С точки зрения ситуации, которая стала причиной того, что мы сейчас видим, конечно, случай в Хабаровске достаточно беспрецедентный. Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению - убийству", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Дегтярев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Хабаровского края

"Этим можно объяснить действия правоохранительных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связано назначение исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона", - продолжил он.

"Дегтярев работает на месте, находится в процессе активного общения с хабаровчанами. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу о жителях края и о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем", - заключил пресс-секретарь главы государства.

"Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно, с учетом специфики региона и особенностей ситуации, о которых я только что говорил", - также сказал Песков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Администрация Президента Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов