В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева

Действия правоохранительных органов в Хабаровске корректны по отношению к участникам акций в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, врио главы региона Михаил Дегтярев активно общается с жителями. В Кремле рассчитывают, что он делом докажет заботу о хабаровчанах.

"С точки зрения ситуации, которая стала причиной того, что мы сейчас видим, конечно, случай в Хабаровске достаточно беспрецедентный. Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению - убийству", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Этим можно объяснить действия правоохранительных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связано назначение исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона", - продолжил он.

"Дегтярев работает на месте, находится в процессе активного общения с хабаровчанами. Надеемся, что активными делами он продемонстрирует главную цель - заботу о жителях края и о судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем", - заключил пресс-секретарь главы государства.

"Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно, с учетом специфики региона и особенностей ситуации, о которых я только что говорил", - также сказал Песков.