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28.07.2020 05:27
Рубрика: Общество

В морском заповеднике Приморья нашли редкого для РФ полосатого полоза

Текст: Ольга Журман

На территории Дальневосточного морского заповедника ученые нашли двух представителей одного из самых редких видов змей в России - полосатого полоза. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Фото: Пресс-служба Дальневосточного морского заповедника
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Единственная в нашей стране популяция этой рептилии обитает в бухте Пемзовая на крайнем юге Приморья, но и там с 1979 по 2012 год змею встречали только семь раз.

По словам старшего научного сотрудника Федерального Научного Центра Биоразнообразия ДВО РАН Ирины Масловой, полосатый полоз - вид редкий и малоизученный. Нет данных о его размножении, питании, экологии, поэтому большую ценность имеют любые новые сведения об этой змее.

- Редкие, но стабильно повторяющиеся находки говорят о том, что популяция полосатого полоза сохраняет свою жизнеспособность на данной территории. Необходимо проведение более длительных и тщательных исследований, - говорит ученый.

Справка "РГ"

Единственный в России Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году для сохранения морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и генофонда морских организмов. Площадь заповедника - 64,3 тысячи гектаров, в том числе 63 тысячи гектаров морской акватории. В состав заповедника входят 11 островов. В сентябре 2003 года эта охраняемая территория получила статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ, ландшафтов и природных феноменов.

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