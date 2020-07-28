Во Владивостоке проверят данные о загрязнении бухты нефтепродуктами

Тихоокеанское управление Росприроднадзора проведет проверку информации о загрязнении бухты Золотой Рог во Владивостоке нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.

Одно из местных информагентств опубликовало фото с квадрокоптера, на котором видна радужная пленка на поверхности воды.

Ранее, в середине июля, побывавший во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев говорил о том, что на поддержание нормального экологического состояния Золотого Рога, куда сейчас попадают стоки, могут быть выделены федеральные средства.

Юрий Трутнев считает, что каждый случай попадания мусора или грязи в бухту должен быть расследован и приняты меры для устранения загрязнения.