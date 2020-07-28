Житель Приморья вырастил на участке более 170 кустов конопли

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Уссурийску нашли 174 куста конопли на частном земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Незаконное возделывание наркосодержащих растений обнаружили во время оперативно-профилактической операции "МАК-2020".

Оказалось, что 60-летний ранее судимый владелец участка выращивал и культивировал маньчжурскую коноплю. Было изъято 174 куста. Подозреваемый пояснил, что выращивал каннабис для себя.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.