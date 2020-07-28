Пермяк создал финансовую пирамиду под видом продажи пельменей

В Перми направлено в суд дело по обвинению пермяка, собравшего миллионы рублей якобы для производства пельменей. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД РФ.

43-летний житель Перми обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему вменяется ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

Следствие установило, что предприимчивый индивидуальный предприниматель заключал договора займа с гражданами, обещая им прибыль от производства и продажи пельменей.

При этом деньги он брал под процент, превышающий банковский. Вкладчики были довольны, так как надеялись на хорошую прибыль.

Как полагает следствие, бизнесмен для виду начал производить пельмени, и даже открыл несколько магазинов по их продаже и провел рекламную компанию. Но на это ушла только небольшая часть полученных денег. Следователи подозревают, что большую часть средств он тратил на свои нужды.

Всего по делу признаны потерпевшими 198 граждан. Уголовное дело направлено в суд и если мошенника признают виновным, ему может быть назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.