Новости

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2 09:49
Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился 09:40
Жители Башкирии стали жертвами лжебанкиров 09:35
Еще 827 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:32
Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2 09:30
Бой Олейника и Льюиса станет главным на турнире UFC 8 августа 09:28
Пермяк создал финансовую пирамиду под видом продажи пельменей 09:22
Toyota обновит Hilux и Fortuner для России: у них будет мощный дизель 09:11
На забайкальских чиновников завели дело из-за "мертвых душ" 08:21
Более 160 тысяч пациентов московских поликлиник во время капремонта уже посетили своих врачей по новому адресу 08:16
Китай стал главным импортером российского мяса 08:07
У главы Чукотки обнаружили пневмонию 08:03
Во Вьетнаме приостановлено авиасообщение с Данангом из-за коронавируса 07:57
В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах 07:40
Профессор назвала симптомы появления рака печени 07:29
В Мексике две футболистки погибли от удара молнии 07:13
В Приамурье заработают рестораны и кинотеатры 07:06
Заработал участок московского метро от "Саларьево" до "Коммунарки" 06:40
В Хабаровском крае в августе откроют девять детских лагерей 06:29
В США мошенник присвоил деньги из антикризисного фонда и купил Lamborghini 06:15
Радиомаяк не сработал на пропавшем в Бурятии самолете 05:50
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране 05:40
На Сахалине провели уникальные операции шести новорожденным 05:35
Военные РФ и Турции провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы 05:30
В морском заповеднике Приморья нашли редкого для РФ полосатого полоза 05:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
28.07.2020 09:22
Рубрика: Происшествия

Пермяк создал финансовую пирамиду под видом продажи пельменей

Текст: Константин Бахарев

В Перми направлено в суд дело по обвинению пермяка, собравшего миллионы рублей якобы для производства пельменей. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД РФ.

43-летний житель Перми обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ему вменяется ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

Фото: iStock
В США мошенник присвоил деньги из антикризисного фонда и купил Lamborghini

Следствие установило, что предприимчивый индивидуальный предприниматель заключал договора займа с гражданами, обещая им прибыль от производства и продажи пельменей.

При этом деньги он брал под процент, превышающий банковский. Вкладчики были довольны, так как надеялись на хорошую прибыль.

Как полагает следствие, бизнесмен для виду начал производить пельмени, и даже открыл несколько магазинов по их продаже и провел рекламную компанию. Но на это ушла только небольшая часть полученных денег. Следователи подозревают, что большую часть средств он тратил на свои нужды.

Всего по делу признаны потерпевшими 198 граждан. Уголовное дело направлено в суд и если мошенника признают виновным, ему может быть назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Минфин разработал правила наполнения единого регистра населения
В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина