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28.07.2020 10:31
Рубрика: Происшествия

Под Самарой отец с детьми пытался уйти от погони полиции

Текст: Анна Шепелева

В Самарской области на станции Подгрузная водитель ВАЗ 2112, в салоне у которого было двое детей, проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться. Об этом сообщило ГУ МВД России по Самарской области, выложив видео погони.

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Когда полицейские все же остановили машину, они заметили, что у автолюбителя есть явные признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили 27-летнему мужчине пройти медосвидетельствование. Но тот категорически отказался. Детей сразу же передали прибывшей маме, с ними все нормально, они в результате инцидента не пострадали.

Полицейские выяснили, что буквально в ноябре прошлого года водитель уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Поэтому на этот раз в отношении самарца возбудили дело уже по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкции по ней - более серьезные, вплоть до наказания с лишением свободы на срок до двух лет.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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