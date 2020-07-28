Сушившие одежду у Вечного огня в Кирове оказались детьми

Полиция Кирова установила личности тех, кто сушил одежду у Вечного огня в Парке Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Оказалось, это были не взрослые девушки, как сообщалось ранее, а девочки 9 и 10 лет, не достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности.

Во время допроса с участием родителей они сообщили, что вечером 24 июля этого года играли у фонтана и вымокли, а после решили погреться и просушить одежду у Вечного огня. После того, как старшие сделали им замечание, они ушли.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося, после этого будет принято процессуальное решение. Ранее по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 214 УК России "Вандализм, совершенный группой лиц".