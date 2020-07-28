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28.07.2020 19:39
Рубрика: Происшествия

В Башкирии два человека погибли при столкновении автобуса и грузовика

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Салаватском районе Башкирии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Есть жертвы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Авария произошла в 16:45 по московскому времени на 14-м километре автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит. По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit, который перевозил в салоне 16 пассажиров, столкнулся с полуприцепом грузовика MAN. В результате ДТП две пассажирки автобуса погибли на месте, четыре человека получили различные травмы. Водители транспортных средств не пострадали.

В момент аварии, которая произошла на повороте со спуском, шел дождь. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и личности пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в больницу для дальнейшего осмотра доставили шесть человек, включая восьмилетнего ребенка. На месте трагедии и в больнице работают психологи.

- Оставшиеся пассажиры на резервном автобусе продолжат движение по маршруту. На месте ДТП разлива топлива нет, - добавили в пресс-службе МЧС по РБ.

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