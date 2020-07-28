В Ижевске аттракцион "Тополь" остановился с людьми на высоте 50 метров

В Ижевске аттракцион "Тополь" в Летнем саду остановился с людьми на высоте 50 метров. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

В парке уточнили, что остановка произошла не из-за поломки, а в результате срабатывания системы защиты от бокового ветра. То есть, такая остановка полностью безопасна для всех пассажиров аттракциона и срабатывает из-за погодных условий, напротив, обеспечивая безопасность людей.

По факту происшествия проверку начала прокуратура Удмуртии.

- Органы прокуратуры дадут оценку организации надлежащей безопасности посетителей, полноту и своевременность технического обслуживания оборудования и реализации уполномоченными органами контрольных полномочий по осуществлению государственного надзора в данной сфере, - говорится в сообщении надзорного ведомства.